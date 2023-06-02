2 июня
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Жизнь

Началась сильная магнитная буря. Даты мощных геоударов

На Земле 2 июня началась сильная магнитная буря. Жители планеты могли почувствовать недомогание еще вчера. Altapress.ru публикует даты геоударов.

Даты геоударов для Москвы

В столице магнитная буря уровня G4 будет на протяжении всего дня. То же самое будет 16 и 20 июня. Под ночь в эти дни шторм начнет утихать до уровня G2.

Даты геоударов.
Даты геоударов.
my-calend.ru

Даты геоударов для Сибири

Магнитная буря 2 июня в Сибири утихнет уже к 15:00. Но 15 июня в середине дня нужно ожидать геомагнитный шторм уровня G4, который продлится сутки.

19 и 20 июня буря пройдет также, как и 15 и 16 числа.

Даты геоударов.
Даты геоударов.
my-calend.ru

Как подготовиться к магнитным бурям

Накануне геошторма нельзя переутомляться, нужно отдохнуть. Нельзя наедаться, много курить и пить. Рекомендуется выспаться и утром сделать гимнастику. Читатели altapress.ru сообщали о недомоганиях 1 июня.

Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами.

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