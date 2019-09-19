Начались посадки: как депутаты гордумы заложили в Нагорном парке Барнаула яблоневую аллею

18 сентября депутаты Барнаульской городской думы высадили 25 яблонь на территории Нагорного парка. Экологическую акцию приурочили к юбилейной дате — 25-летию со дня образования представительного органа. Altapress.ru рассказывает и показывает, как это было.

Идея посадить собственную аллею, чтобы у барнаульцев было свое «место силы» в городе, пришла к барнаульским депутатам еще весной.

Кристина Юстус,

депутат Барнаульской городской Думы:

Яблоневая аллея, которую мы заложили сегодня, это часть большого проекта по озеленению города. Посадки деревьев и кустарников на этом участке будут продолжены. В скором будущем мы увидим здесь такой «островок релакса», где барнаульцы знойным летом смогут укрыться от солнца и отдохнуть в тени цветущих деревьев.

Депутаты БГД высаживают яблони в Нагорном парке. Анна Зайкова. Депутаты БГД высаживают яблони в Нагорном парке. Анна Зайкова. Депутаты БГД высаживают яблони в Нагорном парке. Анна Зайкова. Депутаты БГД высаживают яблони в Нагорном парке. Анна Зайкова. Депутаты БГД высаживают яблони в Нагорном парке. Анна Зайкова. Депутаты БГД высаживают яблони в Нагорном парке. Анна Зайкова. Депутаты БГД высаживают яблони в Нагорном парке. Анна Зайкова. Депутаты БГД высаживают яблони в Нагорном парке. Анна Зайкова. Депутаты БГД высаживают яблони в Нагорном парке. Анна Зайкова. Депутаты БГД высаживают яблони в Нагорном парке. Анна Зайкова.

Народная избранница подчеркнула, что в Нагорном парке еще много места, поэтому другие организации вполне могут поддержать инициативу барнаульских депутатов, которые планируют и в дальнейшем обустраивать эту территорию.

Сергей Струченко,

заместитель председателя Барнаульской городской Думы:

Нагорный парк становится любимым местом отдыха горожан. Третий год проводится его благоустройство, депутаты решили внести свой вклад. Посадку 25 саженцев мы приурочили к юбилею Барнаульской городской Думы. Одним из условий было то, что депутаты берут под опеку данную аллею и ежегодно за ней ухаживают. Кроме яблонь, мы планируем посадить здесь и другие деревья.

А вот депутат Юрий Ряполов относится к посадке деревьев философски. Он считает, что посадить несколько саженцев — значит дать возможность гулять по красивому саду и дышать чистым воздухом следующим поколениям.

Для закладки аллеи использовали саженцы трех сортов: яблоня ягодная — обычная, сибирская цветет белыми цветами, а у розовоцветущей два оттенка — бледно и темно розовый. Эти сорта хорошо выдерживают суровые морозы и ветровую нагрузку.