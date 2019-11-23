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Жизнь

Начались съемки новых серий легендарного мультфильма «Ну, погоди!»

22 ноября всероссийский портал популяризации культурного наследия России сообщил о начале работы над римейком легендарного советского мультика «Ну, погоди!».

Робот-заяц. "Ну, погоди".
Робот-заяц. "Ну, погоди".
Скрин м/ф "Ну, погоди".

В этом году мультфильму «Ну, погоди!» исполнилось 50 лет. Первый выпуск появился в 1969 году, а последняя классическая мультсерия была снята в 1986 году.

Последний 20 выпуск мультфильма с обновленным составом участников вышел в 2006 году. К юбилею мультфильма в Министерстве культуры РФ было принято решение выпустить 26 новых серий. Этим займется «Союзмультфильм». Премьера назначена на 2020 год.

Кто будет озвучивать Волка вместо Анатолия Папанова, и Зайца вместо Клары Румяновой, пока неизвестно.

В 2014 году ВЦИОМ провел большой опрос среди россиян, которых попросил назвать любимый мультфильм. В итоге мультсериал «Ну, погоди!» занял первое место по популярности, его самым любимым назвали 20% респондентов. На втором месте с 7% голосов оказался мультсериал «Маша и Медведь», а на третьем месте голливудский мультик «Шрек» и трилогия «Трое из Простоквашино» — по 5% голосов.

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