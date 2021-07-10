Начальник кузбасской колонии сохранил должность после скандала с избиением мужчины

Высокопоставленный надзиратель оказался в центре скандала в ноябре прошлого года. Начальник ИК-37 и три его заместителя зашли в магазин, где и произошел конфликт с мужчиной. Пострадавший заступился за женщину-продавца, в адрес которой со стороны работников колонии посыпались непристойности и мат.
Сначала выяснение отношений проходило на повышенных тонах. Поле чего, уже в тамбуре магазина, Овчаров перешел к рукоприкладству и несколько раз ударил мужчину.
В декабре прошлого года в распоряжении Telegram-канала «Инцидент.Кузбасс» оказались копии документов об увольнении надзирателя из ФСИН России. В них говорилось о предупреждениях о неполном служебном соответствии заместителям начальника колонии, майору Евгению Зенкову, подполковнику Сергею Толканову и майору Силенкову.
Несмотря на это, последние, как и сам Овчаров, также сохранили должности. Об этом порталу «Тайга.инфо» сообщили читатели. Информацию подтверждают сайт ГУФСИН по Кемеровской области и данные сервиса «Контур Фокус».