Начальник кузбасской колонии сохранил должность после скандала с избиением мужчины

Начальник кемеровской колонии № 37 Евгений Овчаров сохранил свою должность после инцидента с избиением мужчины в магазине Анжеро-Судженска. Происшествие попало на видео камеры наблюдения. После этого стало известно, что высокопоставленный надзиратель был уволен. Накануне появилась информация, что мужчина Овчаров продолжает работать на прежней должности, сообщает портал «Тайна.инфо».

Высокопоставленный надзиратель оказался в центре скандала в ноябре прошлого года. Начальник ИК-37 и три его заместителя зашли в магазин, где и произошел конфликт с мужчиной. Пострадавший заступился за женщину-продавца, в адрес которой со стороны работников колонии посыпались непристойности и мат.

Сначала выяснение отношений проходило на повышенных тонах. Поле чего, уже в тамбуре магазина, Овчаров перешел к рукоприкладству и несколько раз ударил мужчину.

В декабре прошлого года в распоряжении Telegram-канала «Инцидент.Кузбасс» оказались копии документов об увольнении надзирателя из ФСИН России. В них говорилось о предупреждениях о неполном служебном соответствии заместителям начальника колонии, майору Евгению Зенкову, подполковнику Сергею Толканову и майору Силенкову.

Несмотря на это, последние, как и сам Овчаров, также сохранили должности. Об этом порталу «Тайга.инфо» сообщили читатели. Информацию подтверждают сайт ГУФСИН по Кемеровской области и данные сервиса «Контур Фокус».