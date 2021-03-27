Долговая нагрузка по кредитам россиян достигла исторического максимума

Показатель по долговой нагрузке россиян по всем видам кредитов и займов вырос до 11,7% и достиг исторического максимума, передает данные Банка России РБК. Центробанк при этом считает ситуацию устойчивой.

Показатель долговой нагрузки (ПДН) отражает размер ежемесячных платежей заемщика по кредитам к ежемесячным доходам. Ее стали измерять с 2012 года.

Еще в январе 2020 года средний уровень выплат россиян по необеспеченным кредитам достиг 9,8% от суммарных доходов, а по ипотеке — 1,9%. Ускорение роста долговой нагрузки произошло во второй половине прошлого года.