Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
27 марта 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Долговая нагрузка по кредитам россиян достигла исторического максимума

Показатель по долговой нагрузке россиян по всем видам кредитов и займов вырос до 11,7% и достиг исторического максимума, передает данные Банка России РБК. Центробанк при этом считает ситуацию устойчивой.

Долги. Деньги.
Долги. Деньги.
altapress.ru

Показатель долговой нагрузки (ПДН) отражает размер ежемесячных платежей заемщика по кредитам к ежемесячным доходам. Ее стали измерять с 2012 года.

Еще в январе 2020 года средний уровень выплат россиян по необеспеченным кредитам достиг 9,8% от суммарных доходов, а по ипотеке — 1,9%. Ускорение роста долговой нагрузки произошло во второй половине прошлого года.

«Конечно, во многом это связано с пандемией, с сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале года, но другие факторы способствовали сдерживанию этого процесса. Прежде всего это сокращение процентных ставок, которое наблюдалось в прошлом году», — объясняет Елизавета Данилова, директор департамента финансовой стабильности Банка России.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость