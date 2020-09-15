Начало Дня города в Барнауле будет дождливым и ветреным

Синоптики Алтайского ЦГМС дали прогноз на 16−18 сентября. Ожидаются дожди и сильный ветер.

16 сентября по Алтайскому краю ночью температура опустится до +9 градусов, днем будет +21… +26 градусов, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, 6−11 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

17 сентября ночью по северо-западу края будет до +4 градусов, местами дожди с грозами. Днем прогнозируют +19… +24 градуса, на большей части региона кратковременные дожди, местами сильные и с грозами. Ветер южный, 10−15 м/с, местами порывы 18−23 м/с.

18 сентября ночная температура составит +5… +10 градусов, днем +13… +18 градусов. Также ожидаются дожди. Ветер юго-западный, 10−15 м/с, местами порывы 18−23 м/с.

В Барнауле

16 сентября ночью будет +9… +11 градусов, днем +22… +24. Во второй половине дня пройдет кратковременный дождь. Ветер южный, 6−11 м/с, порывы до 16 м/с.

17 сентября ночная температура не изменится, днем будет +20… +22 градуса, продолжатся кратковременные дожди, гроза. Ветер усилится до 20 м/с.

18 сентября ночью синоптики обещают +7… +9 градусов, днем +14… +16 градусов и дожди. Ветер юго-западный, 10−15 м/с.

Осень , дождь. CC0

День города

Праздничные мероприятия к 290-летию Барнаула начнутся 18 сентября.

Тренировочный полет над акваторией Оби проведет группа высшего пилотажа «Стрижи», в «Солнечном ветре» планируется фестиваль уличного кино.

Основные события, приуроченные к юбилею краевой столицы, состоятся 19 сентября.