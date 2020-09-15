Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 сентября 20°C
Жизнь

Начало Дня города в Барнауле будет дождливым и ветреным

Синоптики Алтайского ЦГМС дали прогноз на 16−18 сентября. Ожидаются дожди и сильный ветер.

Зонт. Осень, дождь.
Зонт. Осень, дождь.
CC0

16 сентября по Алтайскому краю ночью температура опустится до +9 градусов, днем будет +21… +26 градусов, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер южный, 6−11 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

17 сентября ночью по северо-западу края будет до +4 градусов, местами дожди с грозами. Днем прогнозируют +19… +24 градуса, на большей части региона кратковременные дожди, местами сильные и с грозами. Ветер южный, 10−15 м/с, местами порывы 18−23 м/с.

18 сентября ночная температура составит +5… +10 градусов, днем +13… +18 градусов. Также ожидаются дожди. Ветер юго-западный, 10−15 м/с, местами порывы 18−23 м/с.

В Барнауле

16 сентября ночью будет +9… +11 градусов, днем +22… +24. Во второй половине дня пройдет кратковременный дождь. Ветер южный, 6−11 м/с, порывы до 16 м/с.

17 сентября ночная температура не изменится, днем будет +20… +22 градуса, продолжатся кратковременные дожди, гроза. Ветер усилится до 20 м/с.

18 сентября ночью синоптики обещают +7… +9 градусов, днем +14… +16 градусов и дожди. Ветер юго-западный, 10−15 м/с.

Осень, дождь.
Осень, дождь.
CC0

День города

Праздничные мероприятия к 290-летию Барнаула начнутся 18 сентября.

Тренировочный полет над акваторией Оби проведет группа высшего пилотажа «Стрижи», в «Солнечном ветре» планируется фестиваль уличного кино.

Основные события, приуроченные к юбилею краевой столицы, состоятся 19 сентября.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость