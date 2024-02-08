Начинается оттепель. Какая погода будет в Алтайском крае 8 февраля

Погода в Алтайском крае
Температура ночью составит -13,-18 гр., местами -4,-9 гр. Днем потеплеет до -3,+2 гр.
По западу небольшой, местами по югу умеренный снег. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Погода в Барнауле
Температура ночью: -13,-15 гр. Температура днем: 0,-2 гр.
В конце дня небольшой снег, метель. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный 7-12 м/с.
Ранее сообщалось, что метели с небольшим порывистым ветром накроют Алтай.
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