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Жизнь

Начинается оттепель. Какая погода будет в Алтайском крае 8 февраля

Алтайские синоптики рассказали, что в Алтайском крае столбик термометра поднимется до +2 градусов.

Мартовская оттепель в Барнауле.
Мартовская оттепель в Барнауле.
Анна Зайкова

Погода в Алтайском крае

Температура ночью составит -13,-18 гр., местами -4,-9 гр. Днем потеплеет до -3,+2 гр.

По западу небольшой, местами по югу умеренный снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью: -13,-15 гр. Температура днем: 0,-2 гр.

В конце дня небольшой снег, метель. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный 7-12 м/с.

Ранее сообщалось, что метели с небольшим порывистым ветром накроют Алтай.

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