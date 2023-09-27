Начнут ли ремонтировать поликлинику в Барнауле, на которую обратили внимание Собчак и следком

Виктор Томенко посетил поликлинику на пр. Калинина, 16, которая в плачевном состоянии находится не один десяток лет. По его словам, только подготовка к изменениям - процесс длительный, который может занять два года.

Губернатор отметил, что состояние здания вызывает вопросы. Его построили в 1934 году, это объект культурного наследия.

Но внутри - пожелтевшие от времени обои, опасные для больных ступени, дырявый пол, облезлая штукатурка. Снаружи поликлиника выглядит заброшенной.

Барнаульцы недавно пожаловались Telegram-каналу Ксении Собчак "Кровавая барыня". После этого судьбой учреждения заинтересовался глава следкома РФ Бастрыкин.