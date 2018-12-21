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Над Алтаем с грохотом пролетела ракета «Протон» с военным спутником

21 декабря с Байконура в 3:20 мск стартовала ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М», которая вывела на орбиту военный спутник. Ракета прошла над территорией Республики Алтай. Как пишут читатели «Новостей Горного Алтая», в Чемальском районе был слышен сильный грохот.

РКН "Протон" с космическим аппаратом "Экспресс-АМ4Р".
РКН "Протон" с космическим аппаратом "Экспресс-АМ4Р".
ФГУП "ГКНПЦ им. М.В.Хруничева"

Читатели горно-алтайского сайта пишут, что «раздался страшный грохот, раньше не было такого». Также сообщается, что люди видели яркую вспышку в небе, а после этого «стоял около минуты гул, дети испугались очень». Еще один очевидец рассказывает, что ступень могла упасть «куда-то в район Каракольских озер».

Ранее жителей Чемальского района через СМИ предупреждали о предстоящем запуске и просили их быть «предельно внимательными, ограничить выход в лес и выпас скота».

Справка

Падение ступеней ракет на территории Алтая происходит давно. Вторая ступень ракеты-носителя отделяется над территорией Горного Алтая и падает в специально определенные районы. В Республике Алтай такой район охватывает центральные части хребтов Иолго, Сумультинский, Алтынту и верховья рек Уймень, Пыжа, Большая и Малая Сумульта. Район используется с 1970 года. За прошедшие десятилетия в безлюдных местах Алтая скопилось несколько тысяч тонн космического мусора.

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