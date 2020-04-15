Над Алтайским краем массово полетели гуси

Гуси — перелетные птицы, на территории края их нередко замечают именно в начале апреля.
Фотографии на страничке проекта «Усынови заказник» опубликовала Софья Приезжих из Крутихинского района. Она же и рассказала, что в селе Буян с самого утра активно летели стаи гусей (наблюдение велось 7 апреля).
«Нами было встречено несколько огромных стай, реже пролетают гуси по две-четыре особи. Интересный факт: все стаи гусей летели в одном направлении», — рассказала Софья Приезжих.
В полях рядом с другим поселком Крутихинского района — Большой Лог- наблюдатели встретили еще и небольшие стаи серых журавлей.
«Журавли громко курлыкают, их слышно очень далеко. Также в окрестностях Большого Лога мы встретили серых гусей. Гуси сидели в поле рядом с тюками, их было более 8 особей», — отметила наблюдательница.
Над «Алеусским» заказником тоже идет пролет гусей и журавлей, по всему бору слышны птичьи голоса.
Минприроды края напоминает, что охота на боровую и водоплавающую дичь в охотугодьях региона запрещена с 7 апреля по 1 мая 2020 года.
Справка
На территории края встречаются шесть видов гусей, из них гнездится только один — серый гусь. Остальные виды можно увидеть только в небе, когда они пролетают над территорией края, направляясь в места гнездований на север.