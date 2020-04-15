Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 апреля 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Над Алтайским краем массово полетели гуси

Наблюдатели из Крутихинского района зафикисировали массовый пролет крупных стай гусей. Своими наблюдениями они поделились на страничке «Усынови заказник» в соцсети «ВКонтакте».

Гуси, Крутихинский район.
Гуси, Крутихинский район.
vk.com/usynovi_zakaznik

Гуси — перелетные птицы, на территории края их нередко замечают именно в начале апреля.

Фотографии на страничке проекта «Усынови заказник» опубликовала Софья Приезжих из Крутихинского района. Она же и рассказала, что в селе Буян с самого утра активно летели стаи гусей (наблюдение велось 7 апреля).

«Нами было встречено несколько огромных стай, реже пролетают гуси по две-четыре особи. Интересный факт: все стаи гусей летели в одном направлении», — рассказала Софья Приезжих.

В полях рядом с другим поселком Крутихинского района — Большой Лог- наблюдатели встретили еще и небольшие стаи серых журавлей.

Журавли, Крутихинский район. Апрель, 2020.
Журавли, Крутихинский район. Апрель, 2020.
vk.com/usynovi_zakaznik
Журавли, Крутихинский район. Апрель, 2020.
Журавли, Крутихинский район. Апрель, 2020.
vk.com/usynovi_zakaznik
Журавли, Крутихинский район. Апрель, 2020.
Журавли, Крутихинский район. Апрель, 2020.
vk.com/usynovi_zakaznik

«Журавли громко курлыкают, их слышно очень далеко. Также в окрестностях Большого Лога мы встретили серых гусей. Гуси сидели в поле рядом с тюками, их было более 8 особей», — отметила наблюдательница.

Над «Алеусским» заказником тоже идет пролет гусей и журавлей, по всему бору слышны птичьи голоса.

Минприроды края напоминает, что охота на боровую и водоплавающую дичь в охотугодьях региона запрещена с 7 апреля по 1 мая 2020 года.

Справка

На территории края встречаются шесть видов гусей, из них гнездится только один — серый гусь. Остальные виды можно увидеть только в небе, когда они пролетают над территорией края, направляясь в места гнездований на север.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость