Сегодня, в 3:16 ночи НЛО пролетело над Барнаулом. Об этом пишет «Барнаул 22».

На кадрах можно увидеть, как огоньки один за другим перемещаются по ночному небу. Это зрелище напоминает движущийся в космическом пространстве поезд.

Ночью 9 июня жители Барнаула заметили в небе необычные светящиеся объекты. Предположительно, это был «поезд» из спутников Starlink, запущенных компанией Илона Маска.

Starlink — проект спутникового интернета от частной компании SpaceX, которую основал Илон Маск.

Ранее сообщалось, что барнаульцы заметили в небе спутники Илона Маска.

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