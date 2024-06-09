На кадрах можно увидеть, как огоньки один за другим перемещаются по ночному небу. Это зрелище напоминает движущийся в космическом пространстве поезд.
Ночью 9 июня жители Барнаула заметили в небе необычные светящиеся объекты. Предположительно, это был «поезд» из спутников Starlink, запущенных компанией Илона Маска.
Starlink — проект спутникового интернета от частной компании SpaceX, которую основал Илон Маск.
Ранее сообщалось, что барнаульцы заметили в небе спутники Илона Маска.
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