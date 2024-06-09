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Жизнь

Над Барнаулом пролетел «поезд» Илона Маска

Сегодня, в 3:16 ночи НЛО пролетело над Барнаулом. Об этом пишет «Барнаул 22».

Над Барнаулом пролетел «поезд» Илона Маска.
Над Барнаулом пролетел «поезд» Илона Маска.
«Барнаул 22»

На кадрах можно увидеть, как огоньки один за другим перемещаются по ночному небу. Это зрелище напоминает движущийся в космическом пространстве поезд.

Ночью 9 июня жители Барнаула заметили в небе необычные светящиеся объекты. Предположительно, это был «поезд» из спутников Starlink, запущенных компанией Илона Маска.

Starlink — проект спутникового интернета от частной компании SpaceX, которую основал Илон Маск.

Ранее сообщалось, что барнаульцы заметили в небе спутники Илона Маска.

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