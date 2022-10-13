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Жизнь

Над Белокурихой повисло облако в форме НЛО

В Белокурихе заметили облако, напоминающее формой летающую тарелку, 12 октября. О странном природном явлении сообщает «Подслушано Белокуриха».

Лентикулярное облако
Лентикулярное облако
Подслушано Белокуриха

Очевидцы заметили, что странное облако словно сплюснуто и напоминает большой блин. Оно не двигалось с места целых 9 часов, несмотря на ветер.

Подписчики начали шутить про прилетевших инопланетян. Некоторые даже предлагали с ними поговорить:

«За 5 тыс. переговорю с инопланетянами и попрошу не пугать», — написал один из жителей Белокурихи.

Но все оказалось гораздо проще. «Барнаул 22» нашел этому объяснение — это лентикулярное облако. Оно очень редко встречается в природе.

Такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Из-за чего происходит постоянная конденсация воздуха, и облака «приклеиваются» к небу. В таком положении они могут оставаться часами.

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