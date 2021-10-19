Над Бийском и Барнаулом завис грязный смог

Жители Бийска уже несколько дней жалуются на неприятный запах гари, пишет « Бийский рабочий ». Дело в том, что в регионе установилась безветренная теплая погода, которая способствует накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

Ситуацию усугубляет дым от печных труб и котельных. Дымка висит в воздухе, смешиваясь с автомобильными выхлопами.

Аналогичную ситуацию наблюдают и жители отдельных районов Барнаула.

По данным Алтайского ЦГМС, 20 октября метеоусловия также будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе городов в ночное время и утром.

Возможно повышенное содержание взвешенных веществ в отдельных районах.

В Новосибирске до 21 октября уже объявили режим «черного неба». Также он продолжает действовать в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске, говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.