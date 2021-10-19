Над Бийском и Барнаулом завис грязный смог

Ситуацию усугубляет дым от печных труб и котельных. Дымка висит в воздухе, смешиваясь с автомобильными выхлопами.
Аналогичную ситуацию наблюдают и жители отдельных районов Барнаула.
По данным Алтайского ЦГМС, 20 октября метеоусловия также будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе городов в ночное время и утром.
Возможно повышенное содержание взвешенных веществ в отдельных районах.
В Новосибирске до 21 октября уже объявили режим «черного неба». Также он продолжает действовать в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске, говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.