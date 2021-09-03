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Жизнь

Над Бийском кружились самолеты, следовавшие из Москвы в Горно-Алтайск

В паблике «Инцидент Бийск» рассказали о пассажирских самолетах, летавших вокруг наукограда утром 3 сентября.

Самолет. Авиасообщение.
Самолет. Авиасообщение.
CC0

Житель Бийска заметил самолет, который кругами летал над городом.

«Рейс Москва — Горно-Алтайск авиакомпании „Победа“ уже седьмой круг делает. Топливо вырабатывает или в аэропорту Горно-Алтайска что-то случилось», — написал мужчина, подкрепив свои наблюдения информацией с сайта Flightradar24.

Позже бийчанин отметил, что к самолету присоединился еще один «круги нарезать».

В комментариях к записи отметили, что авиалайнеры больше часа летали над Бийском из-за плохой видимости.

Кстати, 2 сентября два самолета направили в Барнаул из-за тумана в новосибирском Толмачево.

Согласно данным на сайте аэропорта Горно-Алтайска, утром 3 сентября задерживаются четыре московских рейса.

Рейсы задерживаются в аэропорту Горно-Алтайска.
Рейсы задерживаются в аэропорту Горно-Алтайска.
ga-airport.ru.
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