Над Бийском кружились самолеты, следовавшие из Москвы в Горно-Алтайск

В паблике « Инцидент Бийск » рассказали о пассажирских самолетах, летавших вокруг наукограда утром 3 сентября.

Житель Бийска заметил самолет, который кругами летал над городом.

«Рейс Москва — Горно-Алтайск авиакомпании „Победа“ уже седьмой круг делает. Топливо вырабатывает или в аэропорту Горно-Алтайска что-то случилось», — написал мужчина, подкрепив свои наблюдения информацией с сайта Flightradar24.

Позже бийчанин отметил, что к самолету присоединился еще один «круги нарезать».

В комментариях к записи отметили, что авиалайнеры больше часа летали над Бийском из-за плохой видимости.

Кстати, 2 сентября два самолета направили в Барнаул из-за тумана в новосибирском Толмачево.

Согласно данным на сайте аэропорта Горно-Алтайска, утром 3 сентября задерживаются четыре московских рейса.