Над Сибирью летает спутниковый «поезд» Маска. Как его отследить в космосе

На днях житель Омска — руководитель планетария Владимир Крупко — снял в ночном небе «поезд» Илона Маска. Это спутники, которые вереницей появились на небосклоне — SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink, которые постепенно формируют вокруг Земли систему всемирного спутникового интернета.

«Поезд» из спутников Starlink еще летает над Омском, но спутники заметно разбегаются по своим орбитам. Но какая интересная картинка", — написал сибирский астроном под снимками.

В Омске спутники были заметны всего лишь на протяжении нескольких секунд в 00:15, в 1:46 — самое темное время суток, когда объекты можно было различить невооруженным глазом, и в 03:17. За это время сибиряки успели сделать завораживающие кадры, пишет ndn.info.

По орбитам

Спутники запускают часто и помногу — 60 штук за запуск. После запуска они превращаются для наблюдателей с Земли в длинную светящуюся линию, медленно и красиво передвигающуюся по небу, пишет nplus1.ru. Это явление уже назвали спутниковым «поездом» Илона Маска.

Однако спутники плотной колонной держатся недолго и вскоре разлетаются по своим орбитам. И даже по ночам они видны не каждый день, а только в определенные периоды.

Между тем компания Маска собирается затемнять следующие партии спутников, чтобы они не мешали научным наблюдениям.

Сервисы для слежения

Самый простой вариант — специальный сайт Find Starlink. На нем нужно задать свой город, а в ответ получите все ближайшие видимые пролеты.

Для каждого пролета обозначено в какую дату и во сколько он будет, а также откуда и куда будут лететь спутники по небу, например, с юга на восток.

Также обозначено насколько ярким будет пролет, а в самой нижней строке показано, какова его максимальная высота. У сервиса есть приложение на Android и iOS, которое, по сути, просто загружает тот же самый сайт, но вдобавок уведомляет о пролетах.

Cервис Heavens Above — некоммерческий проект Криса Пита из Германии. Он есть в виде сайта и приложения на Android, но основное внимание разработчик уделяет сайту, поэтому функционал у последнего шире — среди них и отдельные страницы для слежения за Starlink.

Еще на Heavens Above можно визуально следить за пролетом конкретной группировки Starlink на отдельной странице с 3D-моделью Земли.

Откуда можно увидеть спутники

Жителям Центральной России повезло — они смогут увидеть много пролетов спутников, запущенных еще 4 июня. Если повезет с безоблачной погодой.

Вскоре состоятся запуски — 12 и 24 июня. Однако тогда уже «поезд» станет невидимым — специальные щитки установят в каждом аппарате. И тогда вереница спутников будет летать как невидимка.

О проекте

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Спутники Starlink оснащены электростатическими двигателями, работающими на эффекте Холла, с использованием криптона. Собственные двигатели позволяют спутникам поднимать их орбиту, маневрировать в космосе и сходить с орбиты в конце их полезного срока службы.

Вес спутника около 260 кг, форма — в виде плоской панели.