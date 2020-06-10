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Жизнь

Над Сибирью летает спутниковый «поезд» Маска. Как его отследить в космосе

На днях житель Омска — руководитель планетария Владимир Крупко — снял в ночном небе «поезд» Илона Маска. Это спутники, которые вереницей появились на небосклоне — SpaceX запустила очередную партию спутников Starlink, которые постепенно формируют вокруг Земли систему всемирного спутникового интернета.

"Поезд" Маска в небе над Омском.
"Поезд" Маска в небе над Омском.
Владимир Крупко, vk.com/krupkovladimir

«Поезд» из спутников Starlink еще летает над Омском, но спутники заметно разбегаются по своим орбитам. Но какая интересная картинка", — написал сибирский астроном под снимками.

В Омске спутники были заметны всего лишь на протяжении нескольких секунд в 00:15, в 1:46 — самое темное время суток, когда объекты можно было различить невооруженным глазом, и в 03:17. За это время сибиряки успели сделать завораживающие кадры, пишет ndn.info.

По орбитам

Спутники запускают часто и помногу — 60 штук за запуск. После запуска они превращаются для наблюдателей с Земли в длинную светящуюся линию, медленно и красиво передвигающуюся по небу, пишет nplus1.ru. Это явление уже назвали спутниковым «поездом» Илона Маска.

Однако спутники плотной колонной держатся недолго и вскоре разлетаются по своим орбитам. И даже по ночам они видны не каждый день, а только в определенные периоды.

Между тем компания Маска собирается затемнять следующие партии спутников, чтобы они не мешали научным наблюдениям.

Сервисы для слежения

Самый простой вариант — специальный сайт Find Starlink. На нем нужно задать свой город, а в ответ получите все ближайшие видимые пролеты.

Для каждого пролета обозначено в какую дату и во сколько он будет, а также откуда и куда будут лететь спутники по небу, например, с юга на восток.

Также обозначено насколько ярким будет пролет, а в самой нижней строке показано, какова его максимальная высота. У сервиса есть приложение на Android и iOS, которое, по сути, просто загружает тот же самый сайт, но вдобавок уведомляет о пролетах.

Cервис Heavens Above — некоммерческий проект Криса Пита из Германии. Он есть в виде сайта и приложения на Android, но основное внимание разработчик уделяет сайту, поэтому функционал у последнего шире — среди них и отдельные страницы для слежения за Starlink.

Еще на Heavens Above можно визуально следить за пролетом конкретной группировки Starlink на отдельной странице с 3D-моделью Земли.

Откуда можно увидеть спутники

Жителям Центральной России повезло — они смогут увидеть много пролетов спутников, запущенных еще 4 июня. Если повезет с безоблачной погодой.

Вскоре состоятся запуски — 12 и 24 июня. Однако тогда уже «поезд» станет невидимым — специальные щитки установят в каждом аппарате. И тогда вереница спутников будет летать как невидимка.

О проекте

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Спутники Starlink оснащены электростатическими двигателями, работающими на эффекте Холла, с использованием криптона. Собственные двигатели позволяют спутникам поднимать их орбиту, маневрировать в космосе и сходить с орбиты в конце их полезного срока службы.

Вес спутника около 260 кг, форма — в виде плоской панели.

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