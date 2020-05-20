Над Сибирью с грохотом пронесся метеорит и угодил на видео

По словам очевидцев, яркий светящийся шар было видно 18 мая примерно в 22:45 по местному времени. На кадрах видно, как небесный объект с зеленоватым свечением с большой скоростью приближается к земле, а затем гаснет.

Некоторые слышали сильный грохот.

Пользователи соцсетей сообщают, что метеорит был заметен не только в Канске, но и в районах Красноярского края, но и в соседних республиках — Хакасии и Туве, пишет znak.com.

Официальных данных о произошедшем пока нет.

В 2013 году метеорит упал на территории Челябинской области. После падения ударной волной выбило тысячи окон, поломало конструкции и здания. Несколько десятков человек обратились за медицинской помощью. Ущерб от падения метеорита оценили в миллиард рублей.