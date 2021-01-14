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Жизнь

Над столицей Сибири поднялся столб дыма из-за горящего открытым огнем «пивняка»

14 декабря в одном из районов Новосибирска произошел пожар, «жертвой которого стал магазин «ПивоПей». Несмотря на то, что пожарные приехали оперативно, спасти строение не удалось. Окрестности заволокло гарью.

Огонь. Пожар.
Огонь. Пожар.
CC0

Как сообщает МЧС по Новосибирской области, около 15:00 поступило сообщение о возгорании строения по улице Шлюзовая в Советском районе Новосибирска.

В течение семи минут пожарные расчеты были на месте вызова. В этот момент горело одноэтажное металлическое строение. Пожарные одновременно приступили к ликвидации пожара и разведке внутри сооружения, людей не обнаружили.

Вместе с тем сотрудники МЧС России проверили соседнее здание, в котором располагается магазин, где до прибытия пожарной охраны представители администрации провели эвакуацию посетителей и персонала.

Открытое горение в горящем сооружении ликвидировано за 14 минут. Предположительная площадь пожара 50 кв.м.

Очевидцы поделились в соцсетях эпичным видео «пивного» пожара.

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