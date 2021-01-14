Над столицей Сибири поднялся столб дыма из-за горящего открытым огнем «пивняка»

Как сообщает МЧС по Новосибирской области, около 15:00 поступило сообщение о возгорании строения по улице Шлюзовая в Советском районе Новосибирска.
В течение семи минут пожарные расчеты были на месте вызова. В этот момент горело одноэтажное металлическое строение. Пожарные одновременно приступили к ликвидации пожара и разведке внутри сооружения, людей не обнаружили.
Вместе с тем сотрудники МЧС России проверили соседнее здание, в котором располагается магазин, где до прибытия пожарной охраны представители администрации провели эвакуацию посетителей и персонала.
Открытое горение в горящем сооружении ликвидировано за 14 минут. Предположительная площадь пожара 50 кв.м.
Очевидцы поделились в соцсетях эпичным видео «пивного» пожара.