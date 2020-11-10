«Над Землей летит корабль»: на сайте Роскосмоса опубликовали песни Рогозина

На сайте госкорпорации «Роскосмос» появился раздел с песнями о космосе.

Автором пяти из них является гендиректор компании Дмитрий Рогозин.

На сайте есть такие композиции, как «Над землей летит корабль», «Над Россией», «Не стреляй» и другие.

Их можно послушать онлайн, скачать или посмотреть видео на площадке Youtube, пишет ura.ru. Среди авторов композиций также есть супруга главы «Роскосмоса» Татьяна Рогозина.

Ранее Рогозин в своем микроблоге поделился песней, которую написал о своей первой любви, юношестве и настоящих чувствах, передает телеканал 360. Музыку для композиции написал Андрей Ктитарев.