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Жизнь

«Над Землей летит корабль»: на сайте Роскосмоса опубликовали песни Рогозина

На сайте госкорпорации «Роскосмос» появился раздел с песнями о космосе.

Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
roscosmos.ru

Автором пяти из них является гендиректор компании Дмитрий Рогозин.

На сайте есть такие композиции, как «Над землей летит корабль», «Над Россией», «Не стреляй» и другие.

Их можно послушать онлайн, скачать или посмотреть видео на площадке Youtube, пишет ura.ru. Среди авторов композиций также есть супруга главы «Роскосмоса» Татьяна Рогозина.

Ранее Рогозин в своем микроблоге поделился песней, которую написал о своей первой любви, юношестве и настоящих чувствах, передает телеканал 360. Музыку для композиции написал Андрей Ктитарев.

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