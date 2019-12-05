Надо больше играть в кубики! Как создавалась и что выпускает в Барнауле «Фабрика детской игрушки»

Мало кто знает, что в Барнауле уже несколько лет работает «Фабрика детской игрушки». Выпускаемая ею продукция — кубики, конструкторы, детская мебель и инвентарь — изготовлена из дерева и хорошо расходится по детским садам многих регионов России. Малое производственное предприятие пытается сотрудничать и с торговыми сетями, но магазины часто требуют дешевый и не всегда экологичный товар. Прибыль дороже здоровья малышей.

Altapress.ru побывал на фабрике, чтобы узнать. действительно ли игрушки из дерева приобретают все большую популярность, кто и как изготавливает их и в чем их ценность.

Дерево дышит

Владелец успешного бизнеса, существующего в Барнауле уже больше шести лет, — предприниматель Игорь Санкин. Сегодня он — директор предприятия. А когда-то даже не мечтал заниматься производством деревянных изделий. Но судьба распорядилась так, как посчитала необходимым, и сегодня Игорь Санкин резкой перемене в своей жизни очень рад. На его офисном столе красуются разноцветные кубы ручной работы.

Игорь Санкин,

предприниматель:

В прошлом я — военнослужащий. Уволился, потому что стало тесно в рамках моей трудовой деятельности. Чем буду заниматься дальше в жизни, не знал, но хотелось каким-нибудь серийным производством.

Игорь на гражданке перепробовал многое. Начинал с VIP-упаковки, работал с местными компаниями. Но деньги то были, то не было. Нужна была постоянная работа, ведь в семье Игоря родилась дочка, а ребенок — это большая ответственность.

Игорь Санкин,

предприниматель:

Однажды мне позвонили из Москвы, у людей был свой сайт по деревянной упаковке, они искали партнеров в регионах. Таких, которые изготовили бы продукцию. Но мы не сошлись в цене. От этого дела я не получил бы ни малейшей прибыли. Но вдруг решил, что должен это сделать сам! Начинал с трех листов фанеры в 4 миллиметра толщиной, долгов и желания что-нибудь сделать.

Трудно сказать, что было бы сегодня с предпринимателем, не загорись он идеей. Игорь никогда раньше не хотел работать с деревом и быть инженером.

Игорь Санкин , директор предприятия Фото: Анна Зайкова

«Но сегодня я — хороший инженер и столяр, знаю досконально все технологии своего цеха, поскольку разработал их сам. Теперь чувствую дерево, знаю, как оно дышит. Я перестал его бояться. Случилось то, от чего сам бежал! Хотя и руководить тоже не собирался, людей боялся не меньше. Было тяжело, но это был мой путь», — рассказывает создатель фабрики.

Подход и фильтр

Сегодня, спустя шесть лет, у компании есть производство и сайт фабрикаигрушки. рф, посетители которого могут не просто заказать понравившийся им товар, но и узнать наверняка, каким детям он подходит.

Игорь Санкин,

предприниматель:

Представьте, вы — воспитатель. Вам важно, чтобы ребенок развивался грамотно и правильно. Значит, будете ему игрушку подбирать тщательно, учитывая множество параметров. Это и программа, по которой работает детский сад, возраст детей, особенности их развития.

«Фабрика детской игрушки» Фото: Анна Зайкова

Чтобы было легче выбрать подходящие игрушки, на сайте продумана система навигации — рубрикатор, где вся продукция разбита в соответствии с направлениями развития детей.

Методист фабрики Елена Шестакова разработала фильтр, который поможет сориентироваться и подобрать игрушку для конкретного ребенка. Ведь особенности развития детей индивидуальны

Откуда берутся материалы

Для производства развивающих игр на «Фабрике детской игрушки» используют несколько видов экологически чистой древесины. Выбор материала напрямую зависит от типа и характеристик будущего изделия.

Игорь Санкин,

предприниматель:

Сначала мы делали пустотелые кубики из березовой фанеры. Потом появились цельнодеревянные изделия из сосны, кедра и березы. Хочу сказать, что высококачественная березовая фанера идеально шлифуется, ворс не поднимается, не становится таким же бархатным, как у сосны.

Мастера тщательно шлифуют изготовленные на станках детали и собирают их в единое целое — деревянную игрушку.

«Фабрика детской игрушки» Фото: Анна Зайкова

Изделия окрашивают безопасной и устойчивой к внешним воздействиям краской. На некоторые игрушки наносятся изображения с помощью трафаретной печати, УФ-печати либо ручной росписи.

В цехах идет постоянная работа по оптимизации производственных процессов, чтобы уменьшить себестоимость и сохранить свое место на рынке.

Игорь Санкин,

предприниматель:

Рынок, конечно, изменился. Вперед шагнули технологии, краски и финишная подготовка изделия. В настоящий момент два российских завода выпускают нашу краску. Она тоже называется «Фабрика детской игрушки». Нас иногда даже узнают по названию краски. А рисунки печатаем либо на листовых материалах, либо на бумаге, которая не истирается. Отсутствие истирания — важная деталь, ведь в садах игрушки дезинфицируют.

Фабричные люди

«Фабрика детской игрушки», как и любое другое предприятие, состоит из офисов и цехов. Примечательно лишь то, что производственные помещения, где трудятся создатели игрушек, очень чистые и просторные, а кабинеты — светлые и уютные.

«Фабрика детской игрушки» Фото: Анна Зайкова

Игорь Санкин,

предприниматель:

Наши площади за все время выросли с 29 до 1000 кв. метров производственных помещений и двух офисов. И несмотря на то, что было много ошибок, нам сегодня есть чем гордиться. Ни один покупатель не пожаловался на качество наших игрушек. Недавно в Кемерово я даже наткнулся на нашу продукцию многолетней давности, вся — в целости и сохранности.

Но в цехах должны работать люди. Первое время Игорь Санкин трудился в одиночку, затем начал по крупицам собирать команду единомышленников. За минувшие годы коллектив «Фабрики детской игрушки» значительно вырос.

Игорь Санкин,

предприниматель:

Сейчас на фабрике трудится 35 человек. Есть и кадровый резерв. Отладка производственных процессов идет постоянно. Бывают и крутые перемены. Например, два года назад я сказал себе, что коллектив должен обновиться. Работали-то замечательные люди, но в целом перестали соответствовать более масштабным задачам, которые фабрика ставила перед собой. Нужно было срочно меняться. Сегодня у нас сформирована сильная команда. Есть отдел продаж, дизайнерско-конструкторский, методический отделы.

Контроль качества и конкуренция

«Фабрика детской игрушки» Фото: Анна Зайкова

Вся продукция фабрики сертифицирована по стандартам Евразийского экономического союза (ЕврАзЭс). А значит, прошла жесткие испытания на качество и безопасность. Кроме того, каждое изделие проходит внутренний контроль качества. Именно поэтому изделия трудно сломать, они не выцветают и не деформируются со временем.

Игорь Санкин,

предприниматель:

Наши первые кубики до сих пор живы. И первые испытания они проходили прямо на производстве. Взрослые дяди прыгали на них и кидали с метровой высоты. Я с уверенностью сегодня заявляю, что наш пустотелый кубик не сломается, если на него встанет взрослый человек.

Но у деревянной игрушки сегодня множество конкурентов. Начиная с пластмассовых кубиков и заканчивая гаджетами. Однако Игорь Санкин не считает, что деревянные наборы кубиков эту конкуренцию проигрывают.

Спрашиваем у директора фабрики: может ли дерево конкурировать с пластмассовыми игрушками и техникой?

Игорь Санкин,

директор предприятия:

Гаджет никогда не даст ребенку того, что дает деревянная игрушка. Особенно это актуально для малыша, только начинающего познавать окружающий мир. Такая игрушка развивает самые важные умения и навыки: мелкую моторику, координацию, пространственное и логическое мышление, воображение, память, умственные способности, эмоции, представление о мире. Перечислять можно долго.

Напоследок Игорь рассказал свою историю с кубиками. Однажды он пришел домой и принес дочери две сумки только что сделанных кубиков. «В тот момент в руках дочки была целая охапка игрушек. Все они посыпались на пол! Нет, она их не бросила! Именно посыпались! А руки не разнимает, так к кубикам и побежала. Два года не выпускала их из рук. Это было сильное впечатление. Значит, я угадал».