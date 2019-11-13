«Надо этим заняться»: Медведев высказался о вертолетной площадке и расширении барнаульского медкластера

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев в ходе визита в Алтайский край высказался по вопросу расширения медицинского кластера в Барнауле и строительства вертолетной площадки.

Так, затронув тему развития санитарной авиации, он отметил, что эта проблема актуальна для Сибири в целом. По России, количество вылетов санавиации с начала года составило около 6,5 тыс.

Также российский премьер отметил, что в краевой столице сегодня расширяется медицинский кластер и у края есть ресурсы для оказания медицинской помощи, но нет подходящей вертолетной площадки.

«Надо этим заняться. Необходимо ситуацию проанализировать», — сказал Медведев, добавив, что вместе с этим следует тщательно подойти к выбору места под площадку и «посмотреть на источники финансирования».

Напомним, ранее в краевой столицы предпринимались действия, направленные на строительство вертолетной площадки в зеленой зоне рядом с медкластером в нагорной части города.

Эти действия вызвали негодование части горожан.