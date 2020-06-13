Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 июня 27°C
Жизнь

Надо жарить. ТОП-5 отличных рецептов шашлыка от лучших шеф-поваров страны

В длинные выходные выезд на природу неизбежен. А это значит, что придется доставать мангал и шампуры, закупать уголь и мясо. Хватит мариновать шашлык чем придется! Посмотрите топ рецептов от altapress.ru и — вперед! — за мангалом. Предлагаем пять уникальных рецептов от лучших отечественных шеф-поваров.

Сочный шашлык.
Сочный шашлык.
Фото предоставлено Алейским мясокомбинатом.

1. Кавказский шашлык от шеф-повара ресторана «Арго» Игоря Маматова

Кавказский шашлык.
Кавказский шашлык.
CCO

Для приготовления грузинского шашлыка нам понадобятся:

  • говядина (телятина) — 1 кг
  • репчатый лук — 200 г
  • перец черный (молотый) — 3 г
  • растительное масло — 3 столовые ложки
  • томаты (очищенные) — 2 кг
  • сладкий перец — 2 кг
  • кинза — 2 пучка
  • майоран, базилик, петрушка — по 1 пучку
  • чеснок — 6−8 зубчиков
  • аджика — 6−10 чайных ложек
  • хмели-сунели — 4 столовые ложки
  • лук (красный) по вкусу

Мелко нарезаем лук и мнем: нужно выжать из него сок. Перемешиваем лук с мясом, добавив растительное масло, соль, перец и оставляем маринад. Через 6 часов можно жарить.

А пока можно приготовить соус. Очищаем все овощи, пропускаем через мясорубку сладкий перец и чеснок. Перетираем томаты, далее сливаем сок. Добавляем пюре из перца и чеснока. Далее — посолить и добавить все специи. При подаче украшаем шашлык зеленью и кольцами красного лука.

2. Шашлык на газировке, «советский» от шеф-повара Константина Ивлева

Шеф-повар Константин Ивлев.
Шеф-повар Константин Ивлев.
ССО

Для приготовления нам понадобятся:

  • соль
  • перец черный (молотый)
  • репчатый лук
  • свинина (шея или карбонад)
  • простая газированная вода

По мнению Ивлева, секрет хорошего шашлыка прост до безобразия: чем меньше добавляешь продуктов в маринад, тем лучше. Нарезаем мясо на кусочки размерами 3 на 3 сантиметра, добавляем соль, молотый черный перец и лук.

В последнем ингредиенте содержится витамин С, который расщепляет волокна мяса. Добавляем немного газированной воды (только не Боржоми) — она обогатит мясо кислородом. Все это перемешать и отложить на час-два.

После этого можно жарить.

3. Грузинский мцвади

Мцвади.
Мцвади.
ССО.

Для приготовления Нам понадобится:

  • баклажан (крупные) — 3 шт.
  • баранина (мякоть) — 700 г
  • перец черный (молотый) — 1\2 чайной ложки
  • аджика (сухая, средне острая) — 1 чайная ложка
  • соль — по вкусу
  • ткемали (для подачи) — по вкусу

Заранее замочим в воде деревянные шпажки. Режем пополам баклажаны, немного вырезаем мякоть, чтобы туда можно было вложить мясо. Солим слегка.

Баранину вымыть, обсушить и нарезать кусочками 2−3 см. Солим, добавляем аджику и черный молотый перец. Перемешиваем.

На противень ставим половинки баклажанов, кладем в них мясо, протыкаем шпажкой. Отправляем в духовку, прикрыв фольгой. Запекаем около 40 минут при температуре 180 градусов. После этого убираем фольгу и допекаем до румянца 15 минут.

Подается горячим, с соусом ткемали.

4. Сувлаки в маринаде с киви от шеф-повара Андрея Мамонова

Сувлаки
Сувлаки
CCO.

Для приготовления нам понадобятся:

  • говядина (шея) — 1 кг
  • киви — 1 шт
  • лук репчатый — 300 г
  • соль — 7 г
  • перец черный (молотый) — 2 г
  • оливковое масло — 50 г
  • чеснок — 2 зубчика.

Сувлаки — звучит экзотически, не правда ли? Но это всего лишь небольшие шашлыки на деревянных шпажках. Традиционное греческое блюдо.

Чтобы его приготовить, промоем мясо под проточной водой и нарежем на кубики по 3−5 см. Кладем его в глубокую посуду. Далее 100 грамм лука и киви измельчаем в блендере. Оставшийся лук нарезаем кольцами.

После этого натираем чеснок на мелкой терке и добавляем к мясу. Туда же отправляем смесь из лука и киви, молотый перец, оливковое масло и соль. Теперь все тщательно перемешиваем и убираем в холодильник.

Мясо маринуем не более двух часов — все благодаря киви. В нем содержится атинидрин, который расщепляет животные белок. Можно запекать.

5. Шашлык из рыбы на морковном соке от шеф-повара Артема Мухина

Шашлык из рыбы.
Шашлык из рыбы.
CCO

Для приготовления нам понадобятся:

  • филе белой рыбы — 1 кг
  • морковный сок — 1,5 л
  • тертый корень имбиря — 50 г
  • соевый соус — 150 г
  • немного лавровых листов
  • черный перец (молотый)
  • оливковое масло — 100 г
  • сок одного лимона
  • эстрагон, соль

Для начала нужно вскипятить морковный сок со специями. Остужаем его, добавляем оливковое масло и сок лимона. Попробуйте: если немного пересолено, то это то, что нужно. Заливаем рыбу и маринуем на ночь. Жарим на мангале.

Справка. Факт

Самый длинный шашлык в мире был приготовлен в 2018 году в Казахстане. Его длинна — 223 метра и 65 сантиметров. Так берите рецепты из нашего рейтинга и вперед, устанавливать новые рекорды!

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость