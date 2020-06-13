Надо жарить. ТОП-5 отличных рецептов шашлыка от лучших шеф-поваров страны

В длинные выходные выезд на природу неизбежен. А это значит, что придется доставать мангал и шампуры, закупать уголь и мясо. Хватит мариновать шашлык чем придется! Посмотрите топ рецептов от altapress.ru и — вперед! — за мангалом. Предлагаем пять уникальных рецептов от лучших отечественных шеф-поваров.

1. Кавказский шашлык от шеф-повара ресторана «Арго» Игоря Маматова

Кавказский шашлык. CCO

Для приготовления грузинского шашлыка нам понадобятся:

говядина ( телятина) — 1 кг

телятина) — 1 кг репчатый лук — 200 г

перец черный ( молотый) — 3 г

молотый) — 3 г растительное масло — 3 столовые ложки

томаты ( очищенные) — 2 кг

очищенные) — 2 кг сладкий перец — 2 кг

кинза — 2 пучка

майоран , базилик , петрушка — по 1 пучку

базилик петрушка — по 1 пучку чеснок — 6−8 зубчиков

аджика — 6−10 чайных ложек

хмели-сунели — 4 столовые ложки

лук ( красный) по вкусу

Мелко нарезаем лук и мнем: нужно выжать из него сок. Перемешиваем лук с мясом, добавив растительное масло, соль, перец и оставляем маринад. Через 6 часов можно жарить.

А пока можно приготовить соус. Очищаем все овощи, пропускаем через мясорубку сладкий перец и чеснок. Перетираем томаты, далее сливаем сок. Добавляем пюре из перца и чеснока. Далее — посолить и добавить все специи. При подаче украшаем шашлык зеленью и кольцами красного лука.

2. Шашлык на газировке , «советский» от шеф-повара Константина Ивлева

Шеф-повар Константин Ивлев. ССО

Для приготовления нам понадобятся:

соль

перец черный ( молотый)

молотый) репчатый лук

свинина ( шея или карбонад)

шея или карбонад) простая газированная вода

По мнению Ивлева, секрет хорошего шашлыка прост до безобразия: чем меньше добавляешь продуктов в маринад, тем лучше. Нарезаем мясо на кусочки размерами 3 на 3 сантиметра, добавляем соль, молотый черный перец и лук.

В последнем ингредиенте содержится витамин С, который расщепляет волокна мяса. Добавляем немного газированной воды (только не Боржоми) — она обогатит мясо кислородом. Все это перемешать и отложить на час-два.

После этого можно жарить.

3. Грузинский мцвади

Мцвади. ССО.

Для приготовления Нам понадобится:

баклажан ( крупные) — 3 шт.

крупные) — 3 шт. баранина ( мякоть) — 700 г

мякоть) — 700 г перец черный ( молотый) — 1\2 чайной ложки

молотый) — 1\2 чайной ложки аджика ( сухая , средне острая) — 1 чайная ложка

сухая средне острая) — 1 чайная ложка соль — по вкусу

ткемали ( для подачи) — по вкусу

Заранее замочим в воде деревянные шпажки. Режем пополам баклажаны, немного вырезаем мякоть, чтобы туда можно было вложить мясо. Солим слегка.

Баранину вымыть, обсушить и нарезать кусочками 2−3 см. Солим, добавляем аджику и черный молотый перец. Перемешиваем.

На противень ставим половинки баклажанов, кладем в них мясо, протыкаем шпажкой. Отправляем в духовку, прикрыв фольгой. Запекаем около 40 минут при температуре 180 градусов. После этого убираем фольгу и допекаем до румянца 15 минут.

Подается горячим, с соусом ткемали.

4. Сувлаки в маринаде с киви от шеф-повара Андрея Мамонова

Сувлаки CCO.

Для приготовления нам понадобятся:

говядина ( шея) — 1 кг

шея) — 1 кг киви — 1 шт

лук репчатый — 300 г

соль — 7 г

перец черный ( молотый) — 2 г

молотый) — 2 г оливковое масло — 50 г

чеснок — 2 зубчика.

Сувлаки — звучит экзотически, не правда ли? Но это всего лишь небольшие шашлыки на деревянных шпажках. Традиционное греческое блюдо.

Чтобы его приготовить, промоем мясо под проточной водой и нарежем на кубики по 3−5 см. Кладем его в глубокую посуду. Далее 100 грамм лука и киви измельчаем в блендере. Оставшийся лук нарезаем кольцами.

После этого натираем чеснок на мелкой терке и добавляем к мясу. Туда же отправляем смесь из лука и киви, молотый перец, оливковое масло и соль. Теперь все тщательно перемешиваем и убираем в холодильник.

Мясо маринуем не более двух часов — все благодаря киви. В нем содержится атинидрин, который расщепляет животные белок. Можно запекать.

5. Шашлык из рыбы на морковном соке от шеф-повара Артема Мухина

Шашлык из рыбы. CCO

Для приготовления нам понадобятся:

филе белой рыбы — 1 кг

морковный сок — 1,5 л

тертый корень имбиря — 50 г

соевый соус — 150 г

немного лавровых листов

черный перец ( молотый)

молотый) оливковое масло — 100 г

сок одного лимона

эстрагон , соль

Для начала нужно вскипятить морковный сок со специями. Остужаем его, добавляем оливковое масло и сок лимона. Попробуйте: если немного пересолено, то это то, что нужно. Заливаем рыбу и маринуем на ночь. Жарим на мангале.

Справка. Факт

Самый длинный шашлык в мире был приготовлен в 2018 году в Казахстане. Его длинна — 223 метра и 65 сантиметров. Так берите рецепты из нашего рейтинга и вперед, устанавливать новые рекорды!