Надо жарить. ТОП-5 отличных рецептов шашлыка от лучших шеф-поваров страны

1. Кавказский шашлык от шеф-повара ресторана «Арго» Игоря Маматова
Для приготовления грузинского шашлыка нам понадобятся:
- говядина (телятина) — 1 кг
- репчатый лук — 200 г
- перец черный (молотый) — 3 г
- растительное масло — 3 столовые ложки
- томаты (очищенные) — 2 кг
- сладкий перец — 2 кг
- кинза — 2 пучка
- майоран, базилик, петрушка — по 1 пучку
- чеснок — 6−8 зубчиков
- аджика — 6−10 чайных ложек
- хмели-сунели — 4 столовые ложки
- лук (красный) по вкусу
Мелко нарезаем лук и мнем: нужно выжать из него сок. Перемешиваем лук с мясом, добавив растительное масло, соль, перец и оставляем маринад. Через 6 часов можно жарить.
А пока можно приготовить соус. Очищаем все овощи, пропускаем через мясорубку сладкий перец и чеснок. Перетираем томаты, далее сливаем сок. Добавляем пюре из перца и чеснока. Далее — посолить и добавить все специи. При подаче украшаем шашлык зеленью и кольцами красного лука.
2. Шашлык на газировке, «советский» от шеф-повара Константина Ивлева
Для приготовления нам понадобятся:
- соль
- перец черный (молотый)
- репчатый лук
- свинина (шея или карбонад)
- простая газированная вода
По мнению Ивлева, секрет хорошего шашлыка прост до безобразия: чем меньше добавляешь продуктов в маринад, тем лучше. Нарезаем мясо на кусочки размерами 3 на 3 сантиметра, добавляем соль, молотый черный перец и лук.
В последнем ингредиенте содержится витамин С, который расщепляет волокна мяса. Добавляем немного газированной воды (только не Боржоми) — она обогатит мясо кислородом. Все это перемешать и отложить на час-два.
После этого можно жарить.
3. Грузинский мцвади
Для приготовления Нам понадобится:
- баклажан (крупные) — 3 шт.
- баранина (мякоть) — 700 г
- перец черный (молотый) — 1\2 чайной ложки
- аджика (сухая, средне острая) — 1 чайная ложка
- соль — по вкусу
- ткемали (для подачи) — по вкусу
Заранее замочим в воде деревянные шпажки. Режем пополам баклажаны, немного вырезаем мякоть, чтобы туда можно было вложить мясо. Солим слегка.
Баранину вымыть, обсушить и нарезать кусочками 2−3 см. Солим, добавляем аджику и черный молотый перец. Перемешиваем.
На противень ставим половинки баклажанов, кладем в них мясо, протыкаем шпажкой. Отправляем в духовку, прикрыв фольгой. Запекаем около 40 минут при температуре 180 градусов. После этого убираем фольгу и допекаем до румянца 15 минут.
Подается горячим, с соусом ткемали.
4. Сувлаки в маринаде с киви от шеф-повара Андрея Мамонова
Для приготовления нам понадобятся:
- говядина (шея) — 1 кг
- киви — 1 шт
- лук репчатый — 300 г
- соль — 7 г
- перец черный (молотый) — 2 г
- оливковое масло — 50 г
- чеснок — 2 зубчика.
Сувлаки — звучит экзотически, не правда ли? Но это всего лишь небольшие шашлыки на деревянных шпажках. Традиционное греческое блюдо.
Чтобы его приготовить, промоем мясо под проточной водой и нарежем на кубики по 3−5 см. Кладем его в глубокую посуду. Далее 100 грамм лука и киви измельчаем в блендере. Оставшийся лук нарезаем кольцами.
После этого натираем чеснок на мелкой терке и добавляем к мясу. Туда же отправляем смесь из лука и киви, молотый перец, оливковое масло и соль. Теперь все тщательно перемешиваем и убираем в холодильник.
Мясо маринуем не более двух часов — все благодаря киви. В нем содержится атинидрин, который расщепляет животные белок. Можно запекать.
5. Шашлык из рыбы на морковном соке от шеф-повара Артема Мухина
Для приготовления нам понадобятся:
- филе белой рыбы — 1 кг
- морковный сок — 1,5 л
- тертый корень имбиря — 50 г
- соевый соус — 150 г
- немного лавровых листов
- черный перец (молотый)
- оливковое масло — 100 г
- сок одного лимона
- эстрагон, соль
Для начала нужно вскипятить морковный сок со специями. Остужаем его, добавляем оливковое масло и сок лимона. Попробуйте: если немного пересолено, то это то, что нужно. Заливаем рыбу и маринуем на ночь. Жарим на мангале.
Справка. Факт
Самый длинный шашлык в мире был приготовлен в 2018 году в Казахстане. Его длинна — 223 метра и 65 сантиметров. Так берите рецепты из нашего рейтинга и вперед, устанавливать новые рекорды!