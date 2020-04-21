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Жизнь

«Накатило и психанул»: самоизоляция довела барнаульца и он выкинул из окна шахматный стол

20 апреля жилец дома на ул. Малахова выкинул из окна шахматный стол, пишет «Атмосфера». Барнаульцу надоела самоизоляция и пятый подряд проигрыш.

Шахматы. Конфликт.
Шахматы. Конфликт.
СС0

Горожанин выкинул советский столик с матерным посылом.

«Да надоело пятый раз подряд проигрывать, да и вообще надоело уже все: и ситуация эта, и дома сидеть», — пояснил житель дома проходившему мимо корреспонденту издания.

По словам барнаульца, он играл в шахматы со своим коллегой по видеосвязи. Играли на лоджии, так как в квартире это мешало детям, которые учатся дистанционно.

«Раз проиграл, два, три. Думаю, на четвертый точно отыграюсь. Проиграл. Решил в пятый раз судьбу испытать. Вроде все нормально было, но тут дверь на лоджию открывает жена и начинает в своем стиле: „Вон у других мужья ремонт за это время сделали, а ты вечно на своей лоджии пропадаешь“. Да и коллега масла в огонь подлил, мол, „ходи, а то техническое поражение“. И прям так накатило все разом, что психанул и вышвырнул этот стол. Да и давно от него надо было избавиться», — рассказал он.

21 апреля Яндекс оценил уровень самоизоляции в Барнауле на 1,6 балла — на улицах очень много людей.

По данным оперштаба, на контроле по самоизоляции в Алтайском крае (на 21 апреля) стоят 1 565 граждан.

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