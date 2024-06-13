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Жизнь

Наглого и зубастого крокодила гоняли шваброй у здания ресторана

Американские полицейские прогнали дерзкого аллигатора от дверей ресторана шваброй, сообщает Fox News.

Крокодил.
Крокодил.
СС0

Полицейский прижал крокодила к тротуару шваброй и заботливо проводил до зарослей вдали от входа в заведение.

Позже аллигатор попытался вернуться, но стражи порядка снова его изгнали, указывает Lenta.ru. Но крокодил с настойчивостью вновь подкрался к заведению. Наверное, позавтракать.

Хорошо, что не устроил "пикник на обочине" и совсем не блюдами из ресторана.

Ранее здоровенный аллигатор застрял в трубе, полгода провел в ней и выжил.

За аллигатором наблюдали жители городка в течение полугода.

В конечном итоге "народная забава" надоела и люди обратились к специалисту организации по спасению диких животных.

Мужчина снял решетку с одного конца дренажной трубы и освободил крокодила. Тот почувствовал свободу и бросился к воде.

Выяснилось, что аллигатор выжил благодаря умению впадать в спячку.

Известен случай, как крокодил внезапно выпрыгнул из воды и откусил рыбаку руку. В тот момент мужчина доставал из воды свой улов. Очевидец ЧП позвонил спасателям. Пострадавшего доставили в больницу на вертолете, где врачи попытались пришить ему руку.

А крокодила усыпили.

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