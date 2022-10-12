12 октября
﻿
Жизнь

13 наград и рыцарский орден. Чем запомнилась миру Анджела Лэнсбери

Дама Анджела Бриджид Лэнсбери скончалась на 97 году жизни. Она внесла огромный вклад в развитие драматического искусства и была удостоена 13 наград, а также рыцарского ордена. Altapress.ru рассказывает главное об этой удивительной актрисе.

Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Wikimedia.Commons
1
Биография актрисы

Анджела Бриджид Лэнсбери родилась в Лондоне, в семье актрисы Мойны Макгилл и бизнесмена Эдгара Лэнсбери.

Во время Второй мировой войны она вместе с матерью и двумя младшими братьями эмигрировала в Канаду. А после в США.

2
Первый дебют и номинация на «Оскар»

Дебют Анджелы Лэнсбери состоялся в 1944 году. Она сыграла роль второго плана в фильме Джорджа Кьюкора «Газовый свет». И сразу же была номинирована на «Оскар».

Второй раз актрису номинировали на престижную награду за игру в фильме «Портрет Дориана Грея» в 1945 году. Однако ни в первый, ни во второй раз «Оскар» она так и не получила.

Зато выиграла первый «Золотой глобус»

Анджела Лэнсбери в роли Сибилы Вейн в фильме &quot;Портрет Дориана Грея&quot;
Анджела Лэнсбери в роли Сибилы Вейн в фильме «Портрет Дориана Грея»
Wikimedia. Commons
3
Сколько же раз была номинирована актриса на награду?

Всего Анджелу Лэнсбери трижды выдвигали на премию «Оскар» и восемнадцать раз номинировалась на премию «Эмми».

Двенадцать из которых только за одну роль — Джессики Флетчер в сериале «Она написала убийство».

Лишь в 2014 году она получила заветный «Оскар». За это ей даже присудили антирекорд, как исполнителя с наибольшим количеством номинаций без единой победы в истории телепремии.

4
Но награды же у нее все-таки есть?

Конечно, и не так уж и мало.

В ее арсенале шесть «Золотых глобусов», пять высших американских театральных премий «Тони», одна премия Гильдии киноактеров США и один «Оскар».

А в 2014 году Анджела Лэнсбери стала Дамой-Командором ордена Британской империи за вклад в драматическое искусство и благотворительность.

Сериал &quot;Она написала убийство&quot;
Сериал «Она написала убийство»
Wikimedia. Commons
5
Как ее запомнили российские зрители?

В России актрису знают по таким фильмам, как «Портрет Дориана Грея», «Маньчжурский кандидат», «Набалдашник и метла», «Смерть на Ниле» и «Моя ужасная няня». А также благодаря сериалу «Она написала убийство».

6
Сколько лет играла Анджела Лэнсбери в кино?

Она снималась в фильмах с 1940 по 2018 года.

А после продолжала работать актрисой дубляжа.

Она озвучила миссис Поттс в мультфильме «Красавица и чудовище» и императрицу Марию Федоровну в мультфильме «Анастасия».

Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Wikimedia. Commons
7
Смерть актрисы

Анджела Лэнсбери умерла в возрасте 96 лет во сне в в Лос-Анджелесе 11 октября.

Она пережила своего мужа, Питера Шоу на 62 года.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость