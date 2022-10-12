13 наград и рыцарский орден. Чем запомнилась миру Анджела Лэнсбери

Анджела Бриджид Лэнсбери родилась в Лондоне, в семье актрисы Мойны Макгилл и бизнесмена Эдгара Лэнсбери.
Во время Второй мировой войны она вместе с матерью и двумя младшими братьями эмигрировала в Канаду. А после в США.
Дебют Анджелы Лэнсбери состоялся в 1944 году. Она сыграла роль второго плана в фильме Джорджа Кьюкора «Газовый свет». И сразу же была номинирована на «Оскар».
Второй раз актрису номинировали на престижную награду за игру в фильме «Портрет Дориана Грея» в 1945 году. Однако ни в первый, ни во второй раз «Оскар» она так и не получила.
Зато выиграла первый «Золотой глобус»
Всего Анджелу Лэнсбери трижды выдвигали на премию «Оскар» и восемнадцать раз номинировалась на премию «Эмми».
Двенадцать из которых только за одну роль — Джессики Флетчер в сериале «Она написала убийство».
Лишь в 2014 году она получила заветный «Оскар». За это ей даже присудили антирекорд, как исполнителя с наибольшим количеством номинаций без единой победы в истории телепремии.
Конечно, и не так уж и мало.
В ее арсенале шесть «Золотых глобусов», пять высших американских театральных премий «Тони», одна премия Гильдии киноактеров США и один «Оскар».
А в 2014 году Анджела Лэнсбери стала Дамой-Командором ордена Британской империи за вклад в драматическое искусство и благотворительность.
В России актрису знают по таким фильмам, как «Портрет Дориана Грея», «Маньчжурский кандидат», «Набалдашник и метла», «Смерть на Ниле» и «Моя ужасная няня». А также благодаря сериалу «Она написала убийство».
Она снималась в фильмах с 1940 по 2018 года.
А после продолжала работать актрисой дубляжа.
Она озвучила миссис Поттс в мультфильме «Красавица и чудовище» и императрицу Марию Федоровну в мультфильме «Анастасия».
Анджела Лэнсбери умерла в возрасте 96 лет во сне в в Лос-Анджелесе 11 октября.
Она пережила своего мужа, Питера Шоу на 62 года.