13 наград и рыцарский орден. Чем запомнилась миру Анджела Лэнсбери

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Первый дебют и номинация на «Оскар»

Дебют Анджелы Лэнсбери состоялся в 1944 году. Она сыграла роль второго плана в фильме Джорджа Кьюкора «Газовый свет». И сразу же была номинирована на «Оскар».

Второй раз актрису номинировали на престижную награду за игру в фильме «Портрет Дориана Грея» в 1945 году. Однако ни в первый, ни во второй раз «Оскар» она так и не получила.

Зато выиграла первый «Золотой глобус»