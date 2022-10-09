9 октября
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Жизнь

Ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Филимонов

Скончался заслуженный артист России и бывший художественный руководитель Алтайского государственного театра музыкальной комедии Владимир Филимонов. О его смерти сообщил Алтайский государственный музыкальный театр.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Владимир Филимонов скончался после болезни. .

Свои годы он отдал Алтайскому краевому театру музыкальной комедии. В 1987—1988 годы он работал режиссером -постановщиком.

С 1992 года — главный режиссер театра, а с 1996 по 2009 годы — художественный руководитель Алтайского государственного театра музыкальной комедии.

Он также был художественным руководителем детской Школы-студии Молодëжного театра Алтая.

Владимир Филимонов
Владимир Филимонов
Алтайский музыкальный театр

О дате и времени прощания театр сообщит дополнительно.

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