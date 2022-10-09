Ушел из жизни заслуженный артист России Владимир Филимонов

Владимир Филимонов скончался после болезни. .
Свои годы он отдал Алтайскому краевому театру музыкальной комедии. В 1987—1988 годы он работал режиссером -постановщиком.
С 1992 года — главный режиссер театра, а с 1996 по 2009 годы — художественный руководитель Алтайского государственного театра музыкальной комедии.
Он также был художественным руководителем детской Школы-студии Молодëжного театра Алтая.
Владимир Филимонов
Алтайский музыкальный театр
О дате и времени прощания театр сообщит дополнительно.