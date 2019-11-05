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Жизнь

Находчивую россиянку арестовали в аэропорту из-за нервов и странной походки

Россиянка пыталась вывезти в Китай почти 2 кг золота, прикрепив слитки к ступням, сообщает ТАСС. Ее задержали в аэропорту: таможенники заметили, что женщина нервничает и неестественно переставляет ноги.

В барнаульском аэропорту.
В барнаульском аэропорту.
Алексей Мартышкин

Инцидент произошел в Забайкалье. Женщина прикрепила слитки скотчем к ступням.

«Инспектор таможенного поста заметила, что россиянка нервничала и вела себя подозрительно. Девушка неестественно переставляла ноги при ходьбе. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя. Туристка добровольно выдала восемь слитков общим весом 1,86 кг», — рассказала пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко.

Стоимость изготовленных кустарным способом слитков оценивается более чем в 5 млн рублей. Женщина сообщила, что перевезти золото через границу ее попросил за вознаграждение гражданин Китая.

Возбуждено уголовное дело.

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