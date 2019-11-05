Находчивую россиянку арестовали в аэропорту из-за нервов и странной походки

Инцидент произошел в Забайкалье. Женщина прикрепила слитки скотчем к ступням.
«Инспектор таможенного поста заметила, что россиянка нервничала и вела себя подозрительно. Девушка неестественно переставляла ноги при ходьбе. Обнаружить золотые слитки удалось с помощью стационарного металлоискателя. Туристка добровольно выдала восемь слитков общим весом 1,86 кг», — рассказала пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко.
Стоимость изготовленных кустарным способом слитков оценивается более чем в 5 млн рублей. Женщина сообщила, что перевезти золото через границу ее попросил за вознаграждение гражданин Китая.
Возбуждено уголовное дело.