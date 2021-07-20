Находка для шпиона. ФСБ обновила список того, что нельзя рассказывать о России

В ФСБ предложили запретить передавать иностранным государствам военные и военно-производственные сведения, не относящиеся к государственной тайне, но способные навредить интересам России. Соответствующий проект приказа опубликован 19 июля.

«Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Как сообщает «Москва 24», всего в списке сведений 61 пункт.

В частности, предлагается запретить передавать другим государствам сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической и оперативной обстановки, о численности, наименовании и дислокации воинских частей.

Помимо этого, к таким сведениям предлагается отнести данные о целевых программах «Роскосмоса» и их финансировании, а также информацию о техническом состоянии космических ракет и наземной инфраструктуры.