Находка «окаменела»: китайский мальчик нашел в овраге 11 яиц динозавра

Девятилетний китайский мальчик обнаружил в овраге 11 окаменелых яиц динозавра. Возраст находок эксперты оценивают в 66 млн лет.

По словам ребенка, яйца он нашел после наводнения, из-за которого почву на обрыве сильно размыло.

Сначала мальчик случайно заметил одно из них, а остальные извлекли из грунта сотрудники местного музея, в который обратились родители ребенка.

Диаметр каждого яйца составляет 9 сантиметров.

«Пока сложно установить, какого динозавра эти яйца. Этот вопрос необходимо дополнительно изучать», — прокомментировал находку замглавы научного отдела Музея динозавров Хэюаня.

Есть вероятность, что в этой зоне найдут и другие окаменелости. В ближайшее время в овраге начнутся полномасштабные раскопки, пишет polit.ru.