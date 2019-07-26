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Жизнь

Находка «окаменела»: китайский мальчик нашел в овраге 11 яиц динозавра

Девятилетний китайский мальчик обнаружил в овраге 11 окаменелых яиц динозавра. Возраст находок эксперты оценивают в 66 млн лет.

Пситтакозавр сибирский, реконструкция.
Пситтакозавр сибирский, реконструкция.
C00

По словам ребенка, яйца он нашел после наводнения, из-за которого почву на обрыве сильно размыло.

Сначала мальчик случайно заметил одно из них, а остальные извлекли из грунта сотрудники местного музея, в который обратились родители ребенка.

Диаметр каждого яйца составляет 9 сантиметров.

«Пока сложно установить, какого динозавра эти яйца. Этот вопрос необходимо дополнительно изучать», — прокомментировал находку замглавы научного отдела Музея динозавров Хэюаня.

Есть вероятность, что в этой зоне найдут и другие окаменелости. В ближайшее время в овраге начнутся полномасштабные раскопки, пишет polit.ru.

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