Наименьший прирост зараженных ковидом в стране показала Республика Алтай

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Республике Алтай — 0,12%, сообщает РИА «Новости» .

В российском оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что Республика Алтай показала наименьший прирост инфицированных.

«На втором месте Москва и Бурятия — 0,15%, на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ и Карачаево-Черкесская Республика — 0,18%", — рассказали журналистам.

По данным республиканского штаба, за сутки на Алтае выявили 21 случай заражения ковидом и две смерти, а за весь период пандемии — 21 277 случаев.

В Алтайском крае за сутки — 240 случаев заболевания коронавирусом и 23 смерти, а всего инфицированных — 75 197.