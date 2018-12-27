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Жизнь
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Накануне нового года выйдет не «Вечерний», а «Голубой Ургант»

30 декабря на Первом канале выйдет передача «Голубой Ургант», пишет «Российская газета». Шоу стартует в 23:30. У проекта есть два слогана: «Ударим «Голубым Ургантом» по традиционным новогодним «огонькам»!" и «Кто раньше Новый год встретит, тот раньше его и проведет».

Иван Ургант.
Иван Ургант.
скрин youtube.com

В музыкальной программе примут участие молодые, исполнители. Среди них Иван Дорн, Монеточка, Little Big, Гречка, Feduk, Антоха МС, Данила Поперечный, Илья Соболев, Big Russian Boss, «Хлеб», Евгений Кулик, Александра Бортич, Ирина Горбачева, Мальбэк ft. Сюзанна. Наряду с ними выступят Алла Михеева, Дмитрий Хрусталёв, Александр Гудков, Иван Ургант, а также эстрадно-симфонический оркестр под управлением Аркадия Цимблера.

«Долгие десятилетия телевизионный формат новогоднего Голубого огонька считался элитарным клубом для избранных. И вот, наконец, эти двери распахнуты настежь, и мы принимаем в наше голубое братство новых членов», — говорит Ургант.

Также РГ из беседы с шоу-меном сделала вывод, что «Вечерний Ургант» будет посвящен самому романтичному и светлому периоду в жизни нашей страны — девяностым годам.

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