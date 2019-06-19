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Жизнь

Бузова сравнила себя с Путиным накануне прямой линии с президентом

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова сравнила свою популярность с рейтингом президента РФ Владимира Путина. Светская львица отметила, что обгоняет президента России по количеству запросов в Google, и запустила в своем Instagram хештег — #ВтораяПослеПутина.

Ольга Бузова на церемонии награждения премией "Муз-ТВ".
Ольга Бузова на церемонии награждения премией "Муз-ТВ".
www.instagram.com/buzova86

«Проценты в сравнении это доказывают. Ольга Бузова — 58%, а Владимир Путин — 42%", — указывает теледива без ссылок на источники, пишет ura.ru.

Запрос #Водица <речь идет о новом клипе Бузовой> в Google с 4 июня является сверхпопулярным на 100%. Это означает, что каждый день люди с одинаковым интересом ищут информацию по этой теме.

Самыми активными регионами стали Алтайский край, Самарская и Челябинская области.

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Приятные новости ждали меня в Москве ????????❤️ Это говорит о том, что я двигаюсь в правильном направлении ???????????????????? Читать до конца ???????? «Запрос #Водица в Google с 4 июня является сверхпопулярным на 100% , что означает то, что каждый день с одинаковым интересом люди ищут информацию по этой теме. Самыми активными регионами стали: Алтайский край, Самарская и Челябинская области. К слову, Ольга Бузова единственный артист из России, кто попал в тренды Google сразу по нескольким запросам с таким интересом аудитории, а в поиске YouTube Ольга лидирует уже вторую неделю подряд, что является абсолютным рекордом в России. Теперь Ольга Бузова не #ВтораяПослеПутина. По количествам запросов в Google Ольга начала обгонять самого президента - Владимира Путина. Проценты в сравнении это доказывают. Ольга Бузова - 58%, а Владимир Путин - 42%.» Спасибо всем моим людям за веру в меня и любовь ❤️ Летим дальше ???? #тиритири#ольгабузова #бузова#моилюдивсегдасомной#buzova

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Певица Ольга Бузова приедет в Яровое с концертом, сообщили на официальной странице пляжно-развлекательного комплекса «Причал». Свой визит звезда запланировала на 13 июля.

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