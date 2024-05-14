Накануне резкого похолодания в Барнауле стали "бушевать" яблони, сирень и девичий виноград. Фоторепортаж altapress.ru

В Алтайском крае установилась летняя жара. Так, 14 мая в регионе до 30 градусов тепла.

На потепление в Барнауле сразу отреагировали яблони, сирень, девичий виноград (его еще называют девственным плющом). Корреспонденты altapress.ru не могли пройти мимо буйства цветения и сфотографировали нежную майскую красоту.

Но не зря аромат черемухи плотно окутал город. К похолоданию.

Так, уже 16 мая ночная температура в регионе опустится до 9 градусов тепла. Будет дождливо. Днем столбики термометров покажу порядка 18 градусов тепла. Ощутимо — сразу минус 12 градусов. И ветер сменит направление — с южного на северо-западное.

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