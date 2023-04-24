«Наконец-то решил извиниться»: жительница Барнаула, потерявшая в ДТП дочь и внука, рассказала о резонансном суде

По ее словам, на протяжении всего судебного процесса обвиняемый не проявлял себя, вину не признавал, не принес соболезнование. Однако когда об аварии рассказали СМИ, его позиция тут же изменилась.
Ольга Матвеева,
мать погибшей женщины:
Умаров во время последнего заседания попытался извиниться. Его семья настаивала, что хотела написать нам письмо, но мы ничего от них не получали. Обвиняемый до последнего настаивал, что ни в чем не виноват, а аварию спровоцировали другие участники ДТП. Экспертизы доказали обратное. Прямо в зале суда его взяли под стражу.
Ольга Матвеева сообщила, что полностью удовлетворена вынесенным приговором, хотя и понимает, что, скорее всего, сторона защиты будет его обжаловать. На суде Умаров просил о помиловании и утверждал, что у него двое малолетних детей, один из которых имеет инвалидность.
Как произошла авария
Напоминаем, что трагедия случилась на Павловском тракте больше года назад, в марте 2022 года. Тогда на оживленной магистрали пять автомобилей столкнулись друг с другом.
По официальной версии, 29-летний водитель такси на большой скорости задел автомобиль Audi, из-за чего его выбросило на встречную полосу.
Там он столкнулся с еще тремя автомобилями. В итоге женщину и ребенка выкинуло из салона такси на проезжую часть, от чего они погибли. Еще один мальчик был пристегнут, но получил тяжелые травмы и стал инвалидом.