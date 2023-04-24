«Наконец-то решил извиниться»: жительница Барнаула, потерявшая в ДТП дочь и внука, рассказала о резонансном суде

24 апреля Железнодорожный суд города Барнаула вынес приговор водителю такси Фирдавса Умарова к 6 годам и 8 месяцам заключения за страшное ДТП. Обвиняемый до последнего отрицал свою вину и даже попытался извиниться. Об этом, только выйдя из зала заседаний, рассказала altapress.ru Ольга Матвеева, потерявшая в аварии дочь и внука.

По ее словам, на протяжении всего судебного процесса обвиняемый не проявлял себя, вину не признавал, не принес соболезнование. Однако когда об аварии рассказали СМИ, его позиция тут же изменилась.

Ольга Матвеева,

мать погибшей женщины:

Умаров во время последнего заседания попытался извиниться. Его семья настаивала, что хотела написать нам письмо, но мы ничего от них не получали. Обвиняемый до последнего настаивал, что ни в чем не виноват, а аварию спровоцировали другие участники ДТП. Экспертизы доказали обратное. Прямо в зале суда его взяли под стражу.

Ольга Матвеева сообщила, что полностью удовлетворена вынесенным приговором, хотя и понимает, что, скорее всего, сторона защиты будет его обжаловать. На суде Умаров просил о помиловании и утверждал, что у него двое малолетних детей, один из которых имеет инвалидность.

Как произошла авария

Напоминаем, что трагедия случилась на Павловском тракте больше года назад, в марте 2022 года. Тогда на оживленной магистрали пять автомобилей столкнулись друг с другом.

Дочь Ольги Матвеевой Татьяна. фото предоставлено Ольгой Матвеевой.

По официальной версии, 29-летний водитель такси на большой скорости задел автомобиль Audi, из-за чего его выбросило на встречную полосу.

Там он столкнулся с еще тремя автомобилями. В итоге женщину и ребенка выкинуло из салона такси на проезжую часть, от чего они погибли. Еще один мальчик был пристегнут, но получил тяжелые травмы и стал инвалидом.