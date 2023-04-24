24 апреля
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Жизнь

«Наконец-то решил извиниться»: жительница Барнаула, потерявшая в ДТП дочь и внука, рассказала о резонансном суде

24 апреля Железнодорожный суд города Барнаула вынес приговор водителю такси Фирдавса Умарова к 6 годам и 8 месяцам заключения за страшное ДТП. Обвиняемый до последнего отрицал свою вину и даже попытался извиниться. Об этом, только выйдя из зала заседаний, рассказала altapress.ru Ольга Матвеева, потерявшая в аварии дочь и внука.

Ольга Матвеева.
Ольга Матвеева.
Дмитрий Лямзин

По ее словам, на протяжении всего судебного процесса обвиняемый не проявлял себя, вину не признавал, не принес соболезнование. Однако когда об аварии рассказали СМИ, его позиция тут же изменилась.

Ольга Матвеева,
мать погибшей женщины:

Умаров во время последнего заседания попытался извиниться. Его семья настаивала, что хотела написать нам письмо, но мы ничего от них не получали. Обвиняемый до последнего настаивал, что ни в чем не виноват, а аварию спровоцировали другие участники ДТП. Экспертизы доказали обратное. Прямо в зале суда его взяли под стражу.

Ольга Матвеева сообщила, что полностью удовлетворена вынесенным приговором, хотя и понимает, что, скорее всего, сторона защиты будет его обжаловать. На суде Умаров просил о помиловании и утверждал, что у него двое малолетних детей, один из которых имеет инвалидность.

Как произошла авария

Напоминаем, что трагедия случилась на Павловском тракте больше года назад, в марте 2022 года. Тогда на оживленной магистрали пять автомобилей столкнулись друг с другом.

Дочь Ольги Матвеевой Татьяна.
Дочь Ольги Матвеевой Татьяна.
фото предоставлено Ольгой Матвеевой.

По официальной версии, 29-летний водитель такси на большой скорости задел автомобиль Audi, из-за чего его выбросило на встречную полосу.

Там он столкнулся с еще тремя автомобилями. В итоге женщину и ребенка выкинуло из салона такси на проезжую часть, от чего они погибли. Еще один мальчик был пристегнут, но получил тяжелые травмы и стал инвалидом.

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