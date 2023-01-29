Накопительная пенсия: кому она положена и как ее получить

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Как узнать размер пенсии?

Размер накопительной пенсии можно узнать на портале Госуслуг в личном кабинете или на сайте ПФР в разделе «Индивидуальный лицевой счет».

Если нет возможности выйти в интернет, то можно обратить лично в отделения ПФР и МФЦ.

Также можно отправить заявление почтой, предварительно заверив его у нотариуса. Сведения о состоянии лицевого счета подготовят за 10 рабочих дней.

Если же вы передали пенсионные накопления в Негосударственный пенсионный фонд (НПФ), то вам следует обратиться по адресу ведомства. Информация об НПФ будет отображаться в личном кабинете ПФР.