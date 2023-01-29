29 января
﻿
Жизнь

Накопительная пенсия: кому она положена и как ее получить

Накопительную пенсию назначают раньше страховой, и выплаты можно получить уже сейчас. Altapress.ru рассказывает, кому она положена и как ее получить.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com
1
Что такое накопительная пенсия?

Накопительная пенсия — это дополнительные выплаты к страховой пенсии. Их можно получить раньше обычных пенсионных выплат. Ее формируют страховые и дополнительные взносы, направленные работодателями или будущими пенсионерами.

2
Когда можно оформить выплаты?

Женщины могут оформить накопительную пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет.

Также за выплатами можно обратиться при получении права на досрочную пенсию.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
СС0
3
Кому положена накопительная пенсия?

Выплаты положены определенным категориям граждан. А именно:

  • официальным работникам, которые трудились с 2002 по 2013 год;
  • тем, кто платил добровольные пенсионные взносы;
  • людям, направившим маткапитал на формирование пенсии.
4
Как узнать размер пенсии?

Размер накопительной пенсии можно узнать на портале Госуслуг в личном кабинете или на сайте ПФР в разделе «Индивидуальный лицевой счет».

Если нет возможности выйти в интернет, то можно обратить лично в отделения ПФР и МФЦ.

Также можно отправить заявление почтой, предварительно заверив его у нотариуса. Сведения о состоянии лицевого счета подготовят за 10 рабочих дней.

Если же вы передали пенсионные накопления в Негосударственный пенсионный фонд (НПФ), то вам следует обратиться по адресу ведомства. Информация об НПФ будет отображаться в личном кабинете ПФР.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com
5
Как получить выплаты?

Дополнительные пенсионные выплаты можно получить тремя способами, в зависимости от ваших накоплений:

  • Пожизненная пенсия — если сумма накоплений больше 5% от размера всей пенсии. Ее выплачивают бессрочно каждый месяц.
  • Единовременная выплата — если сумма накоплений меньше 5% от размера всей пенсии, или вы не можете выйти на пенсию по старости. В таком случае выплаты перечисляют одним платежом.
  • Выплата сроком от 10 лет — если вы платили добровольные взносы или направили материнский капитал на финансирование пенсии. Назначается минимум на 10 лет.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость