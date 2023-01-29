Накопительная пенсия: кому она положена и как ее получить

Накопительная пенсия — это дополнительные выплаты к страховой пенсии. Их можно получить раньше обычных пенсионных выплат. Ее формируют страховые и дополнительные взносы, направленные работодателями или будущими пенсионерами.
Женщины могут оформить накопительную пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет.
Также за выплатами можно обратиться при получении права на досрочную пенсию.
Выплаты положены определенным категориям граждан. А именно:
- официальным работникам, которые трудились с 2002 по 2013 год;
- тем, кто платил добровольные пенсионные взносы;
- людям, направившим маткапитал на формирование пенсии.
Размер накопительной пенсии можно узнать на портале Госуслуг в личном кабинете или на сайте ПФР в разделе «Индивидуальный лицевой счет».
Если нет возможности выйти в интернет, то можно обратить лично в отделения ПФР и МФЦ.
Также можно отправить заявление почтой, предварительно заверив его у нотариуса. Сведения о состоянии лицевого счета подготовят за 10 рабочих дней.
Если же вы передали пенсионные накопления в Негосударственный пенсионный фонд (НПФ), то вам следует обратиться по адресу ведомства. Информация об НПФ будет отображаться в личном кабинете ПФР.
Дополнительные пенсионные выплаты можно получить тремя способами, в зависимости от ваших накоплений:
- Пожизненная пенсия — если сумма накоплений больше 5% от размера всей пенсии. Ее выплачивают бессрочно каждый месяц.
- Единовременная выплата — если сумма накоплений меньше 5% от размера всей пенсии, или вы не можете выйти на пенсию по старости. В таком случае выплаты перечисляют одним платежом.
- Выплата сроком от 10 лет — если вы платили добровольные взносы или направили материнский капитал на финансирование пенсии. Назначается минимум на 10 лет.
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