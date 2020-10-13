Налог на бездетность предложили ввести в России. Чисто символически по 500 рублей в месяц

Буцкая отметила, что такая мера необходима из-за «огромной демографической ямы» и роста миграции. Налог составит примерно 500 рублей в месяц.

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», — пояснила она.