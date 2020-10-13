Налог на бездетность предложили ввести в России. Чисто символически по 500 рублей в месяц

Буцкая отметила, что такая мера необходима из-за «огромной демографической ямы» и роста миграции. Налог составит примерно 500 рублей в месяц.
«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», — пояснила она.
Налог будут собирать только с людей репродуктивного возраста. За плату люди «купят» возможность строить карьеру, путешествовать и получать образование.
После этого в Минфине оперативно заявили, что не рассматривают идею введения в России налога на бездетность.
Сенаторы Инна Святенко и Валерий Рязанский в беседе с РБК раскритиковали инициативу, поскольку такой налог противоречит основам Конституции, ведь речь о свободе выбора человека.
«Что для семьи важно, причем как для той, в которой уже есть дети, так и для той, в которой их пока нет? Стабильность и уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнула Святенко.
Рязанский добавил, что «человек в налоговой службе не должен доказывать, по каким причинам он не имеет детей».
Напомним, в 2017 году предлагали ввести налог на бездетность для обеспеченных людей, а также на малодетность. Инициативу за «ошибочность и вредность» раскритиковала сенатор Елена Мизулина.