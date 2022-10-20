20 октября
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Жизнь

Налоговая служба предлагает оценить работу по противодействию коррупции

Жители региона могут высказать свое мнение о работе налоговых органов края по профилактике коррупции. Онлайн — опрос проводится в период с 15 октября по 15 ноября для оценки эффективности деятельности региональных подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Налоги. Налоговая практика. ФНС.
Nalog.ru

Возможность высказать свое мнение предоставлена на сайте ФНС России в разделе «Деятельность/ Иные функции ФНС России/ Противодействие коррупции/ Банер «Мы работаем для Вас. Оцените нашу работу…».

Респондентам предлагается выбрать регион и ответить на вопрос «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции?» и отметить один из вариантов ответов.

Участие в опросе займет менее минуты Вашего времени, но позволит ФНС России получить «обратную связь» о работе налоговых органов на местах.

УФНС России по Алтайскому краю напоминает, что для обращения граждан по вопросам противодействия коррупции работает телефон доверия +7 (3852) 297−395. Обращения, которые поступают по данному телефону, строго анонимны.

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