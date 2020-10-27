Налоговики заблокировали счета Ефремова

Российская Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета осужденного на 7,5 лет колонии за смертельное ДТП в центре Москвы актера Михаила Ефремова, сообщает Telegram -канал Mash.

По данным канала, в начале 2020 года доходы индивидуального предпринимателя Михаила Ефремова значительно сократились и он был исключен из реестра малых и средних предпринимателей.

В связи с начавшимися после аварии на Садовом кольце неприятностями он не успел подать декларацию и налоговые инспекторы заблокировали его счета.

ДТП

Авария с участием актера произошла 8 июня. Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения, пишет Lenta.ru. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров, который в результате аварии погиб.

Актер был осужден на восемь лет колонии. Позже Мосгорсуд сократил срок на полгода благодаря возмещению актером морального вреда потерпевшим.