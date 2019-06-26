Направляющийся в Барнаул сыр насторожил алтайских таможенников

На границе Алтайского края остановили 20-тонную партию сыра из села Жылуу Булак Иссык-Кульской области Киргизской Республики. Сотрудники Россельхознадзора и алтайской таможни выяснили, что у груза нет нужных ветеринарных сертификатов и продукт может быть опасен.