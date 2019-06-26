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Жизнь

Направляющийся в Барнаул сыр насторожил алтайских таможенников

На границе Алтайского края остановили 20-тонную партию сыра из села Жылуу Булак Иссык-Кульской области Киргизской Республики. Сотрудники Россельхознадзора и алтайской таможни выяснили, что у груза нет нужных ветеринарных сертификатов и продукт может быть опасен.

Сыр.
Сыр.
Открытые источники.

У сыра не было результатов лабораторных исследований, дата выработки продукции не соответствовала датам изготовления, указанным на маркировке. Все это не гарантирует безопасность продукции, уточнили в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Реализовать сыр планировали в Барнауле.

Подозрительный сыр.
Подозрительный сыр.
Пресс-служба управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

Груз развернули и отправили на территорию Казахстана, откуда он поедет обратно к месту отгрузки.

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