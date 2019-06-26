Направляющийся в Барнаул сыр насторожил алтайских таможенников

У сыра не было результатов лабораторных исследований, дата выработки продукции не соответствовала датам изготовления, указанным на маркировке. Все это не гарантирует безопасность продукции, уточнили в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Реализовать сыр планировали в Барнауле.
Подозрительный сыр.
Пресс-служба управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
Груз развернули и отправили на территорию Казахстана, откуда он поедет обратно к месту отгрузки.