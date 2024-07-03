Направо — к воде придешь, налево — к купцу зайдешь. Три интересные экскурсии в Барнауле

Знаете, в каких домах жили и торговали известные барнаульские купцы? Краеведческий музей расскажет о них на экскурсии «Купеческие кварталы». Мы пройдемся по старым улочкам Барнаула, увидим, в каких особняках жили знатные купцы города и где располагались их торговые дома, узнаем, какой вклад в развитие Барнаула внесли Морозовы, Суховы и другие.
Встречаемся 6 июля в 18:00 в выставочном зале на Ползунова, 39.
Билеты у Краеведческого музея.
6+
Знаете, что в этом году Купальская ночь будет с субботы на воскресенье? На экскурсии «Ночь Ивана Купалы» вам все расскажут. Мы пройдем с экскурсоводами проекта «Миллион километров» по секретной ночной локации, узнаем, какими были старинные обычаи, поводим хороводы и поиграем в старые купальские игры.
Встречаемся 6 июля в 18:00, у центральной лестницы Нагорного парка.
С собой: репеллент, дождевик, вода и перекус.
Билеты у «Миллион километров».
12+
Знаете, с какими святыми чаще всего изображали на картинах Николая Чудотворца? Культуролог Антон Клубков расскажет от этом в Художественном музее. На экскурсии мы увидим произведения 18 — начала 20 века, а также узнаем, что такое четырехчастные иконы и в чем смысловой принцип их построения, и какие особенности почитания Николая Чудотворца отражены на иконах избранных святых.
Встречаемся 6 июля в 12:00 на улице Максима Горького, 16.
Билеты у Художественного музея.
6+
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