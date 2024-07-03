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Жизнь

Направо — к воде придешь, налево — к купцу зайдешь. Три интересные экскурсии в Барнауле

Altapress.ru нашел сразу три субботние экскурсии в Барнауле — а вам придется выбирать, на какую пойти. Вообще-то, на всех будет интересно. Забегайте на «костерок».

Экскурсия от Краеведческого музея в Барнаулею
Экскурсия от Краеведческого музея в Барнаулею
vk.com/agkm1823

Знаете, в каких домах жили и торговали известные барнаульские купцы? Краеведческий музей расскажет о них на экскурсии «Купеческие кварталы». Мы пройдемся по старым улочкам Барнаула, увидим, в каких особняках жили знатные купцы города и где располагались их торговые дома, узнаем, какой вклад в развитие Барнаула внесли Морозовы, Суховы и другие.

Реставрация дома купцов Шадриных.
Реставрация дома купцов Шадриных.

Встречаемся 6 июля в 18:00 в выставочном зале на Ползунова, 39.

Билеты у Краеведческого музея.

6+

Знаете, что в этом году Купальская ночь будет с субботы на воскресенье? На экскурсии «Ночь Ивана Купалы» вам все расскажут. Мы пройдем с экскурсоводами проекта «Миллион километров» по секретной ночной локации, узнаем, какими были старинные обычаи, поводим хороводы и поиграем в старые купальские игры.

Жара в Барнауле 2024. Центральный парк.
Жара в Барнауле 2024. Центральный парк.
Дмитрий Лямзин

Встречаемся 6 июля в 18:00, у центральной лестницы Нагорного парка.

С собой: репеллент, дождевик, вода и перекус.

Билеты у «Миллион километров».

12+

Знаете, с какими святыми чаще всего изображали на картинах Николая Чудотворца? Культуролог Антон Клубков расскажет от этом в Художественном музее. На экскурсии мы увидим произведения 18 — начала 20 века, а также узнаем, что такое четырехчастные иконы и в чем смысловой принцип их построения, и какие особенности почитания Николая Чудотворца отражены на иконах избранных святых.

Икона с николаем Чудотворцем в Художественном музее.
Икона с николаем Чудотворцем в Художественном музее.
vk.com/muzeighmak

Встречаемся 6 июля в 12:00 на улице Максима Горького, 16.

Билеты у Художественного музея.

6+

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