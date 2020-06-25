Напряженная погоня: полицейские на мотоциклах преследовали самокат

Сибиряк на электросамокате ехал по Николаевскому мосту, его преследовали двое полицейских на мотоциклах.



Сотрудники ДПС пытались остановить нарушителя — толкали и хватали. Однако «гонщик» на требования не реагировал и пытался уйти «в отрыв».



В итоге 42-летнего водителя электросамоката полицейские все-таки задержали. На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, как мужчину толкнули и он упал вместе со своим транспортным средством.



На красноярца завели дело по трем административным статьям — за неподчинение полицейским, езду без прав и езду без шлема.

Как пояснили NGS24 в ГИБДД, по закону в России на электросамокатах запрещено ездить по дороге, однако это допускают — если водитель в шлеме и имеет водительские права. При этом, если у аппарата мощность меньше 250 ватт, то ездок приравнивается к пешеходам, и должен двигаться по тротуару, а если больше — то по дороге.