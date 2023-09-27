27 сентября
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Жизнь

Нарды, кровати, конфеты. Altapress.ru покажет изделия алтайских заключенных — фоторепортаж

Выставка, демонстрирующая потенциал производственной деятельности пенитенциарной системы Алтайского края, впервые состоялась в исправительной колонии №3 Барнаула. На ней представили изделия всех исправительных учреждений региона.

Выставка изделий заключенных в ИК-3.
Выставка изделий заключенных в ИК-3.
Анна Зайкова

Как в Греции — все есть

На выставке презентованы: швейные изделия, обувь, мебель, металлоизделия, малые архитектурные формы, стройматериалы, сувениры, а также продукты питания — мука, крупы, овощи, масло, мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Также гостям показали производственные участки.

Заместитель начальника УФСИН России по Алтайскому краю по производственной деятельности, полковник внутренней службы Ирина Белова выразила надежду, что по итогам выставки управлению удастся нарастить сотрудничество в части ремонта автомобилей для силовых структур и металлообработки. Не исключено, что ведомству также отойдет заказ на изготовление баков-контейнеров для твердых бытовых отходов.

На сегодня в Алтайском крае привлечено к труду 2640 заключенных, из них на производстве работают 1700 человек.

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