Тюрьма и сума. Как алтайские колонии интегрируются в экономику края

Общеизвестно, что заключенных в России привлекают к трудовой деятельности. Чаще всего их труд у обывателя ассоциируется с валкой леса, рытьем каналов или, в лучшем случае, пошивом грубых рабочих верхонок. Однако когда корреспонденты altapress.ru побывали на производственных объектах алтайского краевого УФСИН, от этих мрачных аллюзий не осталось и следа.

План — закон

Драйвером развития производств в исправительных учреждениях выступают далеко не одни госзаказы, но и коммерческие контракты. Более того, доля последних оказалась даже гораздо выше.

Так, в минувшем 2022 году по госконтрактам произведено продукции на сумму 225,64 млн. рублей, тогда как заказы частников принесли 331,47 млн. рублей. Это на 10% больше, чем ожидалось.

Чистая прибыль УФСИН от производственной деятельности составила 56,68 млн рублей. Это втрое больше, чем планировалось (18 млн) и в полтора раза выше, чем в 2021 году (35,6 млн).

ИК-3 , производство. Анна Зайкова.

«Зоновские» производства в Алтайском крае

Всего в учреждениях алтайского УФСИН действуют шесть центров трудовой адаптации осужденных, одна учебно-производственная мастерская, два участка внебюджетной деятельности.

В женской исправительной колонии № 6 (ИК-6) занимаются разведением коров и выращиванием овощей. Здесь делают вкусное сливочное масло. В ИК-3 выращивают картофель и зерновые, а также разводят свиней, как и в Лечебно-исправительном учреждении № 1 (ЛИУ-1, «Шинка»).

ИК-3 — базовая колония в плане производства, выдающая наибольшие объемы. Здесь есть мельница, кондитерский цех, производство полуфабрикатов, швейный и обувной цеха, столярная мастерская, а также участок металлообработки. Туда мы и отправились.

ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова.

Швейное производство. Точки роста

На швейном участке кипит работа — заключенные действительно шьют рукавицы, однако с рабочими верхонками они не имеют ничего общего — это в высшей степени эргономичные изделия, состоящие из множества элементов. Рукавицы отшиваются для предприятия, которое поставляет их министерству обороны для участников СВО. В других учреждениях шьют и другие элементы снаряжения.

Владимир Головенкин,

подполковник внутренней службы , начальник ИК-3:

Обучение на профессию «швея» (заключенные предпочитают говорить: «портной») в Алтайском крае вне мест лишения свободы было практически утрачено. Сейчас обучают разве что предприятия для своих нужд. Однако в нашем ПТУ такую профессию получить можно.

ИК-3 , производство. Анна Зайкова.

Замначальника краевого УФСИН, полковник внутренней службы Ирина Белова рассказала, что акцент в настоящее время делается именно на развитии швейного производства. Заказ на упомянутые выше рукавицы позволил создать 96 новых рабочих мест. А основная цель УФСИН — не объем производства, но максимальное привлечение заключенных к труду.

Справка: В рамках целевой программы «Развитие УИС до 2030 года» из федерального бюджета алтайскому УФСИН было выделено 4,3 млн рублей для покупки 142 швейных машинок, они установлены в исправительных учреждениях Рубцовска. Это позволило привлечь к труду дополнительно 156 осужденных.

Поближе к кухне

«Изюминкой» ИК-3 служат пищевые цеха, в которых делают кондитерские изделия и полуфабрикаты. Изначально эти участки обеспечивали собственные нужды исправительной системы, но теперь их продукция поставляется и на общий рынок.

В список производимых в колонии полуфабрикатов входят: пельмени, вареники, чебуреки, фаршированные блины, в кондитерском цехе мы наблюдали процесс изготовления печенья. Мукой колонию (и не только ее) обеспечивает собственная мельница производительностью около пяти тонн за смену.

ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова.

Иван Маршалкин,

майор внутренней службы , замначальника ИК-3:

Ненатуральные ингридиенты, различные отдушки у нас не только не используются де-факто, но и не могут применяться в принципе. Мы эти добавки не сможем даже приобрести, потому что все закупки проходят в рамках строгих процедур. И в производстве мы не можем отступать от ГОСТа. Плюс, в цехах установлено видеонаблюдение и надзор осуществляется постоянно.

ИК-3 , производство. Анна Зайкова.

Помимо магазинов ФСИН, плоды труда заключенных можно приобрести на социальных ярмарках, которые в Барнауле проходят по субботам, поочередно то на Новосиликатном, то на площади Жукова. В торговые сети продукция ИК-3 не поставляется, поскольку для ритейла требуются слишком большие объемы производства.

Как в Греции — все есть

Швейным и пищевыми цехами мощности ИК-3 далеко не исчерпываются. Здесь также занимаются металлообработкой — это обширное производство с сотнями наименований в ассортименте, включая специзделия для режимных объектов, связанных с ограничением свободы (колонии, психдиспансер).

Кроме того, в ИК-3 действует столярная мастерская, в которой сейчас производят пчелиные ульи и рамки для них. В обувном цехе шьют берцы и сапоги как для личного состава, так и для спецконтингента.

ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова. ИК-3 , производство. Анна Зайкова.

При учреждении работает ПТУ, в котором заключенный может получить профессию. Как правило, это прикладные рабочие специальности — токари, швеи и т.д. ФСИН обязана обеспечить профессией каждого подопечного.

В черной-черной зоне…

Случается так, что учреждения ФСИН испытывают некоторые сложности со сбытом продукции, однако связаны они не с объективными причинами, а со сложившимися в обществе психологическими стереотипами.

Ирина Белова,

замначальника УФСИН АК:

Страх людей перед тюрьмой распространяется и на произведенную здесь продукцию. Хотя производства постоянно проверяются, прокуратура приезжает едва ли не каждый день. Здесь чистота, порядок, все здоровы, все с санитарными книжками.

ИК-3 , производство. Анна Зайкова.

Иногда наилучшим выходом становится решение просто не афишировать производственную локацию. По некоторым сведениям, ряд весьма известных брендов одежды, тщательно контролирующих качество своих изделий, размещают заказы в исправительных учреждениях. Но об этом мало кому известно.

Между нами , госструктурами

Впрочем, кому надо, тот знает. В частности, с производствами ФСИН выгодно сотрудничать муниципальным структурам. У исправительных учреждений они имеют право закупать определенный ассортимент продукции без проведения конкурсных процедур, это значительно ускоряет и упрощает процесс.

В зонах делают мебель для школ, интернатов и различных госучреждений. По словам Ирины Беловой, в минувшем году услугами производства УФСИН пользовалась одна школа, в текущем контракты заключены уже с четырьмя. Идут переговоры об изготовлении на алтайских «зонах» ящиков под боеприпасы для нужд Минобороны РФ.

ИК-3 , производство. Анна Зайкова.

Тем не менее, сделать заказ на предприятиях колонии может любой предприниматель или гражданин, как в любой «вольной» мастерской. К слову, к алтайскому УФСИН обращаются заказчики не только из края, но и из соседних регионов.

Труд делает свободным

На заключенных распространяются все основные положения трудового кодекса. Привлекаются к труду они по другому документу — Уголовно-исполнительному кодексу РФ — а в остальном работающий заключенный получает те же социальные гарантии, что и его вольнонаемные коллеги.

ИК-3 , производство. Анна Зайкова.

По словам начальника ИК-3 Владимира Головенкина, у отбывающих наказание есть отпуска, и даже вне стен исправительных учреждений, хотя за их пределы отпускают, конечно, далеко не всех. На строгом режиме такое, как правило, не практикуется. Там для отпускников есть специальные помещения с более мягким режимом.

За хороший труд заключенные получают поощрения в виде благодарностей, снятия ранее наложенных взысканий, дополнительных посылок или свиданий. Все это учитывается, когда комиссия рассматривает дело, например, об УДО. На поощрения всегда внимательно смотрят также суд и прокуратура. Чем их больше, тем выше шанс заключенного выйти на свободу досрочно.