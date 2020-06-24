Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 июня 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Наркодилер из Алтайского края организовал канал поставок в Марий Эл

Жителя Алтайского края, пойманного с килограммом синтетических наркотиков, осудили в Республике Марий Эл, сообщает MariMedia.

Борьба с наркотиками.
Борьба с наркотиками.
Пресс-служба УМВД России по Барнаулу.

Мужчина прибыл в республику, чтобы организовать межрегиональный канал поставок и сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Задержали его в пригороде Йошкар-Олы, когда он раскладывал так называемые закладки.

При задержании и обысках у молодого человека изъяли около килограмма «синтетика». Также обнаружили специальное оборудование.

Суд отправил жителя Алтайского края в исправительную колонию строгого режима на 8,5 лет.

Ранее в СК рассказали, как алтайских подростков вовлекают в распространение наркотиков — ежегодно десятки подростков отправляются на скамью подсудимых, при этом их число растет.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость