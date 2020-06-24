Наркодилер из Алтайского края организовал канал поставок в Марий Эл

Мужчина прибыл в республику, чтобы организовать межрегиональный канал поставок и сбыта наркотических средств в особо крупном размере.
Задержали его в пригороде Йошкар-Олы, когда он раскладывал так называемые закладки.
При задержании и обысках у молодого человека изъяли около килограмма «синтетика». Также обнаружили специальное оборудование.
Суд отправил жителя Алтайского края в исправительную колонию строгого режима на 8,5 лет.
Ранее в СК рассказали, как алтайских подростков вовлекают в распространение наркотиков — ежегодно десятки подростков отправляются на скамью подсудимых, при этом их число растет.