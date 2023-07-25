Наркошоп "заминировал" администрацию города от имени школьника, который отказался работать закладчиком

В Пятигорске от имени 14-летнего школьника Димы наркодилеры отправили письмо в мэрию о готовящимся теракте.

Все началось с электронной почты мэрии Пятигорска, куда пришло подозрительное письмо. В нем говорилось от имени школьника: «Один из кураторов дал мне задание зарезать свою мать на камеру». После этого девятиклассник якобы должен был вместе с соратниками подорвать поселок.

Причем в письме указали полное ФИО мальчика, его дату рождения и адрес. Письмо моментально вызвало подозрения.

К подростку пришли домой правоохранители. Тут и выяснилось, что сам мальчик ничего не писал - это сделали наркодилеры, к которым он устроился делать закладки, но работать в итоге отказался. Его решили проучить.

Правда, сам Дима поначалу думал, что его работодатели из наркошопа просто расскажут обо всем матери, но они решили проявить изобретательность.

Найти авторов письма сложно - мальчик со страху удалил все переписки с наркодилерами.