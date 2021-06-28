Наркодилеры осваивают IT-сферу, а Барнаул оказался в опасной близости к точке невозврата

В 2020 году особую популярность получили маркетплейсы. Здесь душа шопоголика может разгуляться — на вкус и цвет любые фломастеры. И пока одни заказывают на Ozon одежду, бижутерию и бытовую химию, другие интересуются «детищем» Сэмюэля Кольта, фальшивыми банкнотами и наркотиками. В распоряжении altapress.ru оказались данные по объему оборота наркотиков через даркнет в Барнауле. Эксперт рассказал о том, с чем придется столкнуться городу в ближайшие два года, если область тьмы в интернете не возьмут под контроль.

Положительная динамика , но неутешительные результаты

Справка Редакция Altapress.ru негативно относится к наркотическим веществам и не поддерживает их употребление. Материал подготовлен с целью информирования читателей о существовании проблемы наркопотребления. Мы скрываем некоторые названия в тексте, в соответствие с законодательством РФ.

По данным правоохранительных органов, количество зарегистрированных наркопреступлений в Алтайском крае снизилось на 0,5% (в 2020 году — 3173, в 2019-м — 3190). Речь идет о правонарушениях, которые люди совершили «офлайн» и которые полиция смогла отследить в интернете.

Однако аналитики агентства маркетинговых стратегий «МАКС» совместно с проектом DrugStat бьют тревогу: наркодилеры переходят в даркнет и активно развивают там торговые площадки, не рискуя быть пойманными.

Наркотики. УФСБ России по Алтайскому краю

Справка Максим Горбунов — интернет-аналитик, организатор конференции SMMSiberia, директор агентства маркетинговых стратегий «МАКС». Основная специализация Максима — проведение медиаисследований в соцсетях, разработка диджитал-стратегий. В 2020-м году команда аналитиков под руководством Максима, совместно с проектом DrugStat провела исследование рынка наркотиков в маркетплейсе H**** в даркнете.

В марте 2021 года губернатор Виктор Томенко провел заседание антинаркотической комиссии Алтайского края. Согласно официальным данным «наркоситуация в крае имеет тенденцию к улучшению».

Оказалось, что число лиц, зарегистрированных с диагнозом «наркомания», снизилось на 7%. В том числе, количество несовершеннолетних, осужденных за совершение наркопреступления, сократилось практически вдвое (в 2020 году — 30 человек, в 2019 году — 50).

Среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет преступления в сфере незаконного оборота наркотиков сократились на 9,4% (в 2020 году было зарегистрировано 542 правонарушителя, в 2019 году этот показатель составлял 598 человек).

Закрасили рекламу наркотиков. Барнаул. barnaul.org.

Алтайский край все еще занимает 17 место (из 85 существующих) по уровню распространенности наркомании среди субъектов Российской Федерации и 5 место среди субъектов Сибирского федерального округа. По данным регионального минздрава, на 2021 год в Алтайском крае наблюдается 4584 наркобольных.

И пока объем преступлений в сфере наркооборота сокращается в реальной жизни, спрос на незаконные товары растет в интернете. Об этом свидетельствует исследование аналитического агентства «Макс».

Максим Горбунов,

интернет-аналитик:

На первое место начинает выходить мефедрон. Это общий тренд по всей России, в первую очередь из-за низкой цены. Это говорит о том, что в Барнауле начинают разворачиваться новые наркомагазины. По данным на февраль 2021 года, в городе насчитывается порядка 50 магазинов. Пока ситуация не критичная, но когда на территории города наладят дешевые поставки из местных лабораторий, количество магазинов увеличится до сотни, а локации до 500 мест, поздно будет бить в колокола.

Наркотики. altai-krai.sledcom.ru

Если судить по опыту соседей, как только количество магазинов перевалит за 60−70 точек, в Барнаул придут крупные игроки. Начнется глобальное распространение мефедрона. По предположению аналитика, для Барнаула 2021−2022 годы станут решающими.

Текущее положение дел на рынке

На российском даркнет-рынке уже шесть лет пользуется популярностью маркетплейс H****. Киберпреступный портал запустили в 2015 году. На сегодняшний момент это крупнейшая площадка по продаже наркотиков — в 2019 году на ресурсе было зарегистрировано порядка 2,5 млн аккаунтов.

Работает сеть на совесть. За качеством услуги «модераторы» следят жестко — действует система штрафов для магазинов за каждую не найденную закладку.

Здесь же есть внутренняя система проведения оплаты — пока покупатель не подтвердит, что он получил товар, продавцу не зачислятся деньги. Вычислить, кто продавец, а кто покупатель — невозможно из-за «луковичной» формы шифрования.

Смартфон. Социальные сети. СС0

Получить данные о продажах помогли отзывы о качестве предоставленных услуг, которые находятся в «свободном доступе». Как и зеркало злополучного маркетплейса.

Максим Горбунов,

интернет-аналитик:

Несмотря на то, что внутренняя часть портала зашифрована, моей команде удалось найти отзывы о магазинах, их примерное территориальное расположение и товарное предложение. Мы также смогли вычислить количество кладов, заложенных в городе, их типы и стоимость. Опираясь на эти данные, можно предположить объем продаж каждого магазина, так как один отзыв равен как минимум одной продаже. Фактически, это единственная возможность отследить, насколько успешен конкретный магазин.

Платформа зарабатывает на:

аренде за открытие магазина на платформе ( около 100$);

около 100$); продажах мест под рекламу в рейтинге;

комиссии за каждую транзакцию;

игре в рулетку , ставка «деньги против удачи» за вещество;

ставка «деньги против удачи» за вещество; штрафах , за нарушение правил площадки ( сумма: от 50 до 100 тыс. рублей).

Наркотики. altai-krai.sledcom.ru

Помимо H****, магазины предпочитают продавать наркотики через телеграм-каналы. С такой формой легко бороться — так как они видимы, профильные органы их блокируют. Но чат боты появляются появляются снова.

Опыт Новосибирска или чего ждать барнаульцам

В Новосибирске практически за год (исследования проходили в период с марта 2020 по февраль 2021 года) произошел резкий рост магазинов — со 110 до 260. Мефедрон занял более 40% продаж или 15806 зафиксированных операций.

Наркорынок Новосибирска в феврале представлен в даркнете 258 магазинами. Общий вес кладов превышал 56 кг, на сумму 165,5 млн рублей в 2596 кладах.

Максим Горбунов,

интернет-аналитик:

Из собранных данных видно, что в городе есть четкое разделение на оптовые магазины и розничные — первые дешево поставляют синтетику, а вторые эффективно ее распродают. Причем тут очень явный тренд — магазин либо по опту, либо по рознице. Все это говорит о том, что рынок высоко организован и поделен, что в Новосибирске произошел маркетинговый захват рынка маркетплейсом H****.

Наркотики. пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

В Барнауле на момент проведения исследования действовал 51 магазин с предполагаемым объемом продаж в 2250 операций (фактически зафиксировано 1125 отзывов). Количество кладов составило 219 позиций, при общем суммарном весе 10,7 кг (в пять раз меньше, чем у соседей). Стоимость всех заложенных на территории города кладок составляет более 19 млн рублей.

Пока аналитики не видят резкого роста магазинов и спроса в Барнауле. Но задаются вопросом, а смогут ли полиция и госнаркоконтроль, в случае повторения катастрофы в Новосибирске, справиться с последствиями, а лучше — предотвратить беду сейчас.

К слову отстаем мы от соседнего Новосибирска всего на 1,5−2 года. В таблице указаны вещества (клады), их общий вес и стоимость на конец апреля 2021 года. По данным DrugStat и агентства маркетинговых стратегий МАКС.

Наркотики. Алтайский край. УФСБ России по Алтайскому краю.

Московский и Сибирский опыт

Если составлять рейтинг «порабощенности» городов, то Москва, безусловно, его возглавит. Вторым встанет Новосибирск, за ним — Нижний Новгород. Далее следуют Красноярск и Омск, которые уже перешли через порог в 100 магазинов и ожидают наплыва в ближайший год. Иркутск, как и Барнаул, еще могут противостоять распространению.

Максим Горбунов,

интернет-аналитик:

Сейчас в городах-лидерах «антирейтинга» идет передел рынка под мефедрон. Он заменяет остальные вещества, что говорит об увеличении численности оптовиков. Для Барнаула точка невозврата начнется, когда число оптовых наркомагазинов достигнет 9−15. На момент мониторинга на территории Барнаула было 2 оптовика с кладами более 500 грамм.

В Москве на момент проведения мониторинга (апрель 2020-й) зафиксировано около 898 магазинов с кладами, общая численность локаций составила 17,5 тысяч. Вес всех кладов — 875 кг, а их стоимость превысила 510 млн рублей.