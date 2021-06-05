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Жизнь

Почему 5 июня нельзя делать ремонт? Народные приметы на Левона Огуречника

5 июня отмечается народно-христианский праздник — день Левона Огуречника. У даты существуют и другие названия: Леон-конопляник, Леонтий, Огуречник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связана дата.

Огурец.
Огурец.
СС0

Народные традиции 5 июня

На Левона (Леонтия) было принято сажать огурцы. При этом люди обращали внимание на приметы: если появляется много оводов — это сулит хороший урожай овощей.

Также этот день называли конопляником, поскольку во многих местах на Левона сеяли коноплю. В семена, приготовленные для посева, как правило, клали пасхальное яйцо, а после при посеве по полю разбрасывали скорлупу. При этом приговаривали: «Роди, боже, конопли белы, як яйцо».

Коноплю почитали в народе как крайне полезное растение: из ее стебля добывали пеньку, из семян делали масло, использовали в народной медицине. О ней говорили: «У кого конопелька, у того и двойная копейка»; «Коноплю сей и на рябину гляди — коли цвет в круги, то конопли долги».

Сны в эти сутки подскажут, как надо будет себя вести в ближайший месяц. Нужно обратить внимание на сновидения, записать их, но рассказывать о них запрещено.

Запрещено расчесываться расчёской, на которой есть волосы. Ее надо предварительно очистить, в противном случае ваша собственная шевелюра начнет путаться, быстро загрязняться и выпадать.

Не стоит ничего ремонтировать. Это будет пустая работа. Вскоре вещь снова выйдет из строя или окончательно доломается. Более того, при починке будет велик риск травмироваться.

Если в этот день вы разбили зеркало, его необходимо выбросить с осторожностью. Нужно завернуть его в черную ткань и унести подальше от дома. Иначе темные силы через осколки проникнут в дом и привлекут в него беды.

Не рекомендуется планировать на 5 июня переезд. Считается, что после него наступят тяжелые финансовые времена. Сменить обстановку лучше спустя пару дней. Запрещено наблюдать за тем, как другие работают. Есть вероятность того, что вскоре наблюдатель будет серьезно обманут.

Комнатные растения.
Комнатные растения.
unsplash.com
Комнатные растения.
Комнатные растения.
unsplash.com
Комнатные растения.
Комнатные растения.
unsplash.com
Комнатные растения.
Комнатные растения.
unsplash.com
Комнатные растения.
Комнатные растения.
unsplash.com
Комнатные растения.
Комнатные растения.
unsplash.com
Комнатные растения.
Комнатные растения.
unsplash.com

Народные приметы 5 июня

  • Если до восхода солнца появился туман, скоро начнется ненастье.
  • Огурцы, которые посадили 5 июня, хороши для консервирования.
  • Если много мошек и комаров, погода будет сухой и теплой. А если много оводов — урожай будет богатым.
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