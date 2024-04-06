6 апреля
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Жизнь

Народные приметы 6 апреля. Что нужно сделать на "Артемон — дери полоз"

"Артемон — дери полоз" — народный праздник 6 апреля 2024 года. По-другому его называют «Артемий» и «Похвала». Название связано с тем, что ехать на санях уже рискованно: можно ободрать полозья. Рассказываем, чем предки занимались и каких дел избегали 6 апреля.

Весна. Цветы в горах.
Весна. Цветы в горах.
СС0

Артемон — дери полоз. Народные традиции 6 апреля

В церковном календаре 6 апреля — день памяти святого Ар­те­мона Селев­кий­ского, уточняет azbyka.ru. Кроме того, это канун одного из важнейших православных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

6 апреля предки старались переделать всю необходимую работу, чтобы весь следующий день посвятить празднику. По народной традиции, в православные праздники не занимались тяжелой физической работой. Кроме того, вечером в канун праздника верующие посещали церковную службу.

В день Артемия в храмах освящали семена, пишет hollydays.ru.

Девушки считали, что если выстоять всю церковную службу, то это позволит заполучить достойного жениха. Еще 6 апреля старались не видеться с возлюбленными, если не были уверены в своих чувствах к ним: по поверьям, такая встреча могла завести отношения в тупик.

Весна.
Весна.
СС0

Народные приметы на 6 апреля 2024 года

  • Если утром выпала роса, то стоит ждать хороший урожай проса. Если же пошел снег, то должна уродиться гречиха.
  • Резкое потепление 6 апреля предвещает недолгое возвращение морозов.
  • Если на "Артемон — дери полоз" последний снег растаял, то до следующей зимы нового можно не ждать.
  • Теплая ночь 6 апреля предвещает теплую весну.

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