Огненный торнадо: российский исследователь раскрыл тайну перевала Дятлова

Исследователь из Валентин Дегтерев обнаружил новый артефакт по разгадке тайны смерти туристов группы Игоря Дятлова. Студенты политехнического института, погибшие 60 лет назад, стали жертвой торнадо, считает исследователь, пишет ura.ru.

Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г.

Исследователь выложил видеозапись от 2014 года, сделанную на перевале Дятлова. При замедлении и увеличении изображения на кадрах леса видно движущееся красное пятно.

«Я обнаружил невероятно интересное явление. Возможно, я разгадал тайну этого артефакта», — сообщил Дегтерев.

По мнению исследователя, на кадрах ролика — торнадо. «Самый настоящий, только снежный и очень небольшой. Поскольку интенсивность движения вихря огромная, то создается иллюзия открытого пламени», — полагает Дегтерев.

«Кто-то из ребят увидел, как из леса к ним движется такой торнадо», — предположил Дегтерев.

«В панике люди бросились вон из палатки, но ветром их сбросило вниз. Туристы были подхвачены ураганом и разбросаны по разные стороны», — уточнил он.

По его мнению, торнадо был чем-то подкрашен, поэтому «найденные тела имели кожу такой необычной окраски».

Следственный комитет России в качестве основной причины смерти назвал сход снежной лавины. Глава фонда перевала Дятлова Юрий Кунцевич не согласился с этой версией. Он заявил, что смерть туристов была подстроена, уточняет «Утро.ру».

Тайна перевала

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.

На одежде обнаружили радиацию. Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.

Спустя 60 лет после трагедии теми загадочными событиями заинтересовалась прокуратура.

Чем известен Валентин Дегтерев

Исследователь прославился в 2012 году сообщением о том, что услышал по одному из каналов в радиоэфире мольбы о помощи от пассажиров пропавшего на Урале самолета Ан-2. Затем он переключился на расследования катастроф с помощью анализа фотографий со спутников. Также у него серия исследований о «тайне перевала Дятлова».