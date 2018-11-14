Военная тайна: российский исследователь рассказал, почему погибли туристы на перевале Дятлова

Исследователь из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев утверждает, что разгадал тайну гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году.

При изучении спутниковых снимков. Дегтерев обратил внимание, что на западе от перевала, в трех километрах по прямой, на склоне одной из вершин заметен кратер.

Диаметр кратера составляет 30 метров. Кратер образовался в результате взрыва ядерного боезапаса малой мощности, считает исследователь, пишет ura.ru.

«Основной удар приняла на себя палатка дятловцев. Проснувшись от ударной волны, они были ослеплены ярким светом, скорее всего, получив при этом временную слепоту. Этим объясняется их внезапное бегство и спуск с горы в сторону кедрового леса», — утверждает Валентин Дегтерев.

Ракета сбилась с курса и взорвалась на горе случайно, что и стало причиной того, что одежда погибших «фонила» еще несколько месяцев, предполагает исследователь.

Он считает, что кратер, где оплавился гранит до состояния красного стекла, необходимо исследовать. Замерить там радиационный фон. Возможно, именно это и станет разгадкой тайны перевала Дятлова.

Ранее исследователь сообщал, что туристы ослепли перед случившейся трагедией.

Чем известен Валентин Дегтерев

Исследователь прославился в 2012 году сообщением о том, что услышал по одному из каналов в радиоэфире мольбы о помощи от пассажиров пропавшего на Урале самолета Ан-2. Затем он переключился на расследования катастроф с помощью анализа фотографий со спутников. Также у него серия исследований о «тайне перевала Дятлова».

Тайна перевала

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.

У погибших было множество необъяснимых травм, на одежде обнаружили радиацию. Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.