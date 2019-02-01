Прокуроры назвали три версии из 75 гибели туристов на перевале Дятлова

Сотрудники прокуратуры в марте вылетят на перевал Дятлова в рамках масштабной проверки, которую проводит Генпрокуратура РФ по факту гибели туристов в феврале 1959 года, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г.

«Только у прокуратуры есть полномочия проводить проверку (у всех остальных ведомств истекли сроки), — заявил он в программе „Особые полномочия“. — Кроме того, мы можем назначить экспертизы — этим сейчас занимаются наши коллеги из прокуратуры Свердловской области».

Проверка проводится, поскольку вокруг загадочной гибели дятловцев до сих пор множество кривотолков и версий, заявил представитель Генпрокуратуры, пишет ura.ru.

«И родственники, и пресса, и общественники просят установить истину и не скрывают подозрений, что тогда (в 1959 году) правоохранительные органы что-то скрыли (уголовное дело долгое время было засекречено), — пояснил Куренной. — Согласно постановлению о прекращении дела, официальная причина гибели туристов — „стихийная сила, преодолеть которую группа не смогла“. А число версий доходит до 75, включая одиозные, такие как инопланетное и потустороннее вмешательство».

«Внятные» версии

Из всех версий силовикам надо выбрать одну, которая, по словам прокурора, «подтверждалась бы объективными доказательствами».

Прокуроры намерены проверить три наиболее вероятных версии.

«Все они связаны с природными явлениями, криминал исключается полностью, — отметил он. — Это лавина, снежная доска или ураган: о ветрах очень большой силы известно местным народностям. Установить все точно прокуроры смогут, выехав на место, находясь в похожих погодных условиях. Будут установлены точное местоположение палатки, уклон горы, часть экспертиз проведут на месте. А финальной будет специальная экспертиза, которая должна будет установить причину телесных повреждений участников группы».

Сериал

Телеканал ТВ-3 снял сериал «Перевал Дятлова». Создатели картины заявляют, что использовали сведения из закрытых материалов уголовного дела и знают причины произошедшей трагедии. Фильм будет состоять из восьми серий.

Тайна перевала

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.

На одежде обнаружили радиацию.

Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.

В 2019 году исполняется 60 лет со дня трагических событий на горе Холатчахль (Гора Мертвецов) на Северном Урале.

В память о трагических событиях в Екатеринбурге пройдет «дятловская конференция»: на нее съедется более 200 человек со всего мира.