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Происшествия

Прокуроры назвали три версии из 75 гибели туристов на перевале Дятлова

Сотрудники прокуратуры в марте вылетят на перевал Дятлова в рамках масштабной проверки, которую проводит Генпрокуратура РФ по факту гибели туристов в феврале 1959 года, заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г.
Перевал Дятлова. Фото спасателя Вадима Брусницына от 26 или 28 февраля 1959 г.
Soviet investigators, СС0, commons.wikimedia.org

«Только у прокуратуры есть полномочия проводить проверку (у всех остальных ведомств истекли сроки), — заявил он в программе „Особые полномочия“. — Кроме того, мы можем назначить экспертизы — этим сейчас занимаются наши коллеги из прокуратуры Свердловской области».

Проверка проводится, поскольку вокруг загадочной гибели дятловцев до сих пор множество кривотолков и версий, заявил представитель Генпрокуратуры, пишет ura.ru.

«И родственники, и пресса, и общественники просят установить истину и не скрывают подозрений, что тогда (в 1959 году) правоохранительные органы что-то скрыли (уголовное дело долгое время было засекречено), — пояснил Куренной. — Согласно постановлению о прекращении дела, официальная причина гибели туристов — „стихийная сила, преодолеть которую группа не смогла“. А число версий доходит до 75, включая одиозные, такие как инопланетное и потустороннее вмешательство».

«Внятные» версии

Из всех версий силовикам надо выбрать одну, которая, по словам прокурора, «подтверждалась бы объективными доказательствами».

Прокуроры намерены проверить три наиболее вероятных версии.

«Все они связаны с природными явлениями, криминал исключается полностью, — отметил он. — Это лавина, снежная доска или ураган: о ветрах очень большой силы известно местным народностям. Установить все точно прокуроры смогут, выехав на место, находясь в похожих погодных условиях. Будут установлены точное местоположение палатки, уклон горы, часть экспертиз проведут на месте. А финальной будет специальная экспертиза, которая должна будет установить причину телесных повреждений участников группы».

Сериал

Телеканал ТВ-3 снял сериал «Перевал Дятлова». Создатели картины заявляют, что использовали сведения из закрытых материалов уголовного дела и знают причины произошедшей трагедии. Фильм будет состоять из восьми серий.

Тайна перевала

Группа туристов под руководством студента Уральского политехнического института (УПИ, ныне УрФУ) Игоря Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года пропала в горах Северного Урала.

Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были найдены разрезанная палатка и пять тел туристов, а еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом.

На одежде обнаружили радиацию.

Материалы уголовного дела долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор неизвестна.

В 2019 году исполняется 60 лет со дня трагических событий на горе Холатчахль (Гора Мертвецов) на Северном Урале.

В память о трагических событиях в Екатеринбурге пройдет «дятловская конференция»: на нее съедется более 200 человек со всего мира.

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